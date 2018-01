Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je švicarski reprezentanci pomagal osvojiti Hopmanov pokal. Foto: EPA Dodaj v

Federer s Švico osvojil Hopmanov pokal

Nemčija izgubila finale po dvoboju dvojic

6. januar 2018 ob 14:34

Perth - MMC RTV SLO, STA

Švica je v finalu teniškega Hopmanovega pokala, neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic, v Perthu premagala Nemčijo z 2:1.

Posamični zmagi sta dosegla nekdanja prva igralca sveta Roger Federer in Angelique Kerber, po izenačenem izidu pa je odločala igra dvojic, v kateri sta slavila Federer in Belinda Benčič.

Federer v dobri formi

Alexander Zverev, četrti na svetovni jakostni lestvici ATP, je v prvi partiji izgubil proti Federerju s 7:6 (4), 0:6 in 2:6 ter v Hopmanovem pokalu na četrti posamični tekmi doživel tretji poraz. Federer je dobil vse štiri posamične dvoboje na letošnjem tekmovanju in dokazal, da je v dobri formi pred Odprtim prvenstvom Avstralije, kjer bo branil naslov in bi v primeru uspeha osvojil dvajseti turnir za grand slam v karieri.

Švica prvič slavila leta 1992

Benčičevo je nato ugnala Kerberjeva, Švicarja pa sta v paru nemška predstavnika premagala s 4:3 (3) in 4:2. Federer je tako ponovil uspeh na Hopmanovem pokalu, ki ga je dobil leta 2001 z Martino Hingis. Švica je tako tretjič slavila na tem tekmovanju, prvič je bilo to leta 1992.

Nemčija bo morala še malce počakati

Nemčiji ni uspelo, da bi v prvem finalu po 23 letih ponovno posegla po naslovu, ki bi bil tretji. Leta 1995 sta bila zmagovalca Boris Becker in Anke Huber, pred tem pa sta bila najboljša še Michael Stich in Steffi Graf leta 1993.

Hopmanov pokal, finale:

ŠVICA - Nemčija 2:1

Roger Federer - Alexander Zverev 6:7 (4), 6:0, 6:2

Belinda Benčič - Angelique Kerber 4:6, 1:6

Benčič/Federer - Kerber/Zverev 4:3 (3), 4:2

M. L.