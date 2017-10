Federer se bo skušal oddolžiti del Potru za poraz v New Yorku

Nadal v polfinalu, za zmago dovolj dva brejka

13. oktober 2017 ob 12:29,

zadnji poseg: 13. oktober 2017 ob 16:17

Šanghaj - MMC RTV SLO

Rafael Nadal nadaljuje izjemno jesen, saj se je na mastersu v Šanghaju prebil v polfinale, kjer ga v soboto čaka Marin Čilić.

Španec je še drugi teden zapored premagal Grigorja Dimitrova, prejšnji teden je bil boljši v polfinalu Pekinga, tokrat pa v četrtfinalu Šanghaja. Obakrat je za zmago moral odigrati tri nize, tokrat je bil boljši s 6:4, 6:7 in 6:3.

Na večni lestvici ujel Agassija

To je bila že njegova 15. zaporedna zmaga, v letošnji sezoni ima 64 zmag in le devet porazov. V bogati karieri je zbral že 870 zmag in se na šestem mestu izenačil z Andrejem Agassijem. Več jih imajo le še Jimmy Connors (1.256), Roger Federer (1.122), Ivan Lendl (1.068), Guillermo Vilas (929) in John McEnroe (877).

Nadal v celem obračunu ni izgubil niti enega servisa, za zmago pa sta mu zadoščala dva brejka. Prvi mu je uspel v zaključku uvodnega niza, ko je z brejkom povedel s 5:4, nato pa s servisom potrdil zmago. V drugem nizu sta bila oba zanesljiva na svoj servis, podaljšano igro je s 7:4 dobil Bolgar. V zadnjem nizu je bil ključen trenutek v šesti igri, ko je Nadal z brejkom povedel s 4:2 in prednost obdržal do konca.

Prvi igralec sveta se bo v polfinalu pomeril s Čilićem, ki je bil boljši od Alberta Ramosa s 6:3 in 6:4. Hrvat se bo ne glede na razplet turnirja v ponedeljek na lestvici ATP prvič prebil na četrto mesto.

Federerja čaka neugodni "DelPo"

Drugi nosilec Roger Federer je s 7:5 in 6:4 odpravil Richarda Gasqueta. Francoz je v enajsti igri prvega niza izgubil začetni udarec. V drugem nizu je Švicarju ključni odvzem servisa uspel v sedmi igri. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 68:56. V soboto se bo Federer v polfinalu srečal s Juanom Martinom del Potrom. Argentinec je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA ugnal 19-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam v štirih nizih. Federer sicer vodi v medsebojnih obračunih s 16:6.

Argentinec odšel na slikanje zapestja

Del Potro je v četrtfinalu proti Viktorju Troickemu v zadnjem nizu padel in si poškodoval levo zapestje. Odšel je v bolnišnico na slikanje.

"Upam, da ni nič resnega. Zavedam se, da je imel že nekaj operacij na zapestju, in verjetno ga je zelo skrbelo, zato je odšel na slikanje. Pripravljen sem na zdravega del Potra. V New Yorku mi ni uspelo prikazati najboljše igre v odločilnih trenutkih, zdaj pa imam novo priložnost, da se mu oddolžim za poraz," je pojasnil Federer.

Jakupovićeva v finalu Tiandžina

Dalila Jakupović se je v paru z Nino Stojanović uvrstila v finale turnirja WTA v kitajskem Tiandžinu. Slovenka in Srbkinja sta v polfinalu premagali Kitajki Hanju Guo/Šiu Ju Je s 6:0, 4:6 in 10:4.

Šanghaj (M), četrtfinale:

NADAL (ŠPA/1) - DIMITROV (BLG/6)

6:4, 6:7, 6:3



ČILIĆ (HRV/4) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

6:3, 6:4



DEL POTRO (ARG/16) - TROICKI (SRB)

4:6, 6:1, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - GASQUET (FRA)

7:5, 6:4

S. J., A. G.