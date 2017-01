Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 16 glasov Ocenite to novico! Roger Federer upa, da bo stopnjeval formo do 16. januarja, ko se začenja Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Foto: EPA Richard Gasquet je poskrbel za dve francoski točki. Foto: EPA Novak Đoković se je prebil v osmino finala turnirja v Dohi, kjer ga čaka Argentinec Horacio Zeballos. Foto: Reuters Sorodne novice Povratnik Kyrgios in Gavrilova v Perthu razočarala Avstralce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federer se je na igrišča vrnil z zmago

Francija Hopmanov pokal začela z zmago nad Nemčijo

2. januar 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 19:33

Perth - MMC RTV SLO

Na Hopmanovem pokalu je v predtekmovalni skupini A Švica z Rogerjem Federerjem premagala Veliko Britanijo, Francija pa je bila boljša od Nemčije.

Nemčija je v Perthu sicer povedla prek Andree Petković, ki je zanesljivo premagala Kristino Mladenović. Dopustila ji je le tri igre (6:2, 6:1). Izenačil je Richard Gasquet, ki je bil od Alexandra Zvereva boljši s 7:5 in 6:3, zatem pa je z Mladenovićevo dobil še obračun dvojic v skrajšanih nizih. Francoski par je bil uspešnejši s 4:2 in 4:1.

Čustvena vrnitev Federerja

V drugem dvoboju skupine A neuradnega svetovnega prvenstva mešanih ekip je Švica premagala Veliko Britanijo. Švicarji so povedli prek Rogerja Federerja, ki je bil s 6:3 in 6:4 boljši od Dana Evansa. 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam se je veselil uspeha pred razprodanimi tribunami, na katerih je bilo 12.000 gledalcev, ki so večinoma mahali s švicarskimi zastavami, ki so jih priskrbeli organizatorji. Federer se je po šestih mesecih vrnil na igrišča.

35-letni Švicar je pred tem zadnjič igral v polfinalu Wimbledona julija lani, nato pa ni več tekmoval, ker je želel povsem pozdraviti poškodovano levo koleno. Na Hopmanovem pokalu pa se je pred tem zadnjič pomeril leta 2002, leto pred tem pa je tekmovanje zapustil kot zmagovalec skupaj z Martino Hingis.

"Sprejem, ki sem ga doživel po prihodu na stadion in tudi vzdušje pozneje je bilo izjemno. Veliko bolje, kot sem pričakoval, bilo je zelo čustveno. Obenem sem zelo vesel, da sem znova oblekel tekmovalno majico. Začel bom od tu, kjer sem danes. Nisem veliko pričakoval, toda prvi dvoboj je bil zelo dober. To so trenutki, zaradi katerih se tenis igra," je dejal Federer, ki je za zmago potreboval vsega 61 minut.

Švicarsko zmago je potrdila Belinda Bencic, ki je bila s 7:5, 3:6 in 6:2 boljša od Heather Watson.

Hopman pokal, skupina A:

FRANCIJA - NEMČIJA 2:1



Mladenovic - Petković

2:6, 1:6

Gasquet - A. Zverev

7:5, 6:3

Gasquet/Mladenovic - Zverev/Petković

4:2, 4:1

ŠVICA - VELIKA BRITANIJA 3:0

Federer - Evans

6:3, 6:4

Bencic - Watson

7:5, 3:6, 6:2

Federer/Bencic - Evans/Watson

4:0, 4:1



DOHA, 1. krog, tabela

(1.334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



MURRAY (VB/1) - CHARDY (FRA)



G. MELZER (AVT) - MATHIEU (FRA)



ALMAGRO (ŠPA) - LORENZI (ITA)

7:6, 4:6, 6:3

KOHLSCHREIBER (NEM/7) - JAZIRI (TUN)



BERDYCH (ČEŠ/3) - GIANNESSI (ITA)



VESELY (ČEŠ) - YUKSEL (TUR)

6:2, 6:3

BROWN (NEM) - BAGNIS (ARG)

6:1, 6:7, 6:4

TSONGA (FRA/5) - KUZNECOV (RUS)





KARLOVIĆ (HRV/6) - MARČENKO (UKR)



ZAYID (KAT) - HAČANOV (RUS)



VERDASCO (ŠPA) - POSPISIL (KAN)

7:5, 6:0

GOFFIN (BEL/4) - HAASE (NIZ)

7:6, 6:2

ŠTEPANEK (ČEŠ) - BAGHDATIS (CIP/8)

6:4, 5:3, b.b.

DE GREEF (BEL) - SAFWAT (EGI)

6:7, 7:5, 6:4

ZEBALLOS (ARG) - MAYER (NEM)

6:7, 6:4, 7:6

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - STRUFF (NEM)

7:6, 6:3

T. J.