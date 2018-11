Federer se je z zmago v skupini izognil Đokoviću

Thiem odpravil Nišikorija

15. november 2018 ob 17:16,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 22:32

London - MMC RTV SLO

Roger Federer je po zelo slabem začetku na mastersu v Londonu stopnjeval formo. V 3. krogu je premagal Kevina Andersona s 6:4 in 6:3 in zmagal v skupini Lleyton Hewitt.



20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je prikazal najboljšo predstavo ta teden v O2 Areni in po uri in 17 minutah prišel do pomembne zmage.

V prvem nizu je Anderson v sedmi igri brez dobljene točke izgubil servis, a je nato uspel izenačiti na 4:4. Tudi v deveti igri je 37-letni Švicar odlično vračal začetne udarce in znova ni oddal niti točke ne poti do brejka. V deseti igri je Federer po zaostanku z 0/40 nanizal kar pet zaporednih točk in osvojil prvi niz. To je pomenilo, da si je že zagotovil polfinale in v nadaljevanju se je lahko sprostil.

Anderson je v drugem nizu povedel s 3:2, nato pa izgubil vse preostale igre. Federer si je z zmago v dveh nizih zagotovil tudi zmago v skupini. Razmerje v osvojenih točkaj je bilo 61:44.

Ko je bil potisnjen ob steno, je našel pravi odgovor

"Zelo sem vesel. Potisnjen sem bil ob steno po uvodnem porazu proti Nišikoriju in našel sem pravi odgovor. Veselim se že polfinalnega izziva. Navajen sem, da na turnirjih po porazu odidem domov, v skupinskem delu pa imaš še popravni izpit. Ostal sem med živimi in zdaj bi rad unovčil to novo priložnost. Res je že zelo dolgo leto za nami, koristil mi je poletni premor," je poudaril Federer, ki se je oddolžil Andersonu za grenak poraz v četretfinalu letošnjega Wimbledona, ko je zapravil zaključno zmago v tretjem nizu, nato pa izgubil po petih nizih.

Thiem in Nišikori izpadla

Dominic Thiem je dosegel prvo zmago na letošnjem zaključnem turnirju ATP v Londonu. 25-letni Avstrijec je v prvem dvoboju tretjega kroga v skupini Lleyton Hewitt po uri in 24 minutah premagal Keija Nišikorija s 6:1 in 6:4, po njej pa ohranil teoretične možnosti, da se prebije v polfinale.

Nišikori, ki je v nedeljo ugnal Federerja, je bil znova popolnoma razglašen, potem ko je v torek proti Andersonu osvojil le eno igro. Naredil je kar 41 neizsiljenih napak, serviral je tudi šest dvojnih napak. V prvem nizu je izgubil servis v drugi in šesti igri. Thiem je v drugem nizu do edinega brejka prišel v sedmi igri.

LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Skupina Lleyton Hewitt:

THIEM (AVT/6) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:1, 6:4



FEDERER (ŠVI/2) - ANDERSON (JAR/4)

6:4, 6:3

Lestvica: FEDERER 3 2 1 4:2 2 ANDERSON 3 2 1 4:2 2 ---------------------------------- THIEM 3 1 2 2:4 1 NIŠIKORI 3 1 2 2:4 1

A. G.