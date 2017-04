Federer še tretjič letos ugnal Nadala za sončni dvojček

Španec ostaja brez zmage v Crandon Parku

2. april 2017 ob 19:11,

zadnji poseg: 2. april 2017 ob 20:51

Miami - MMC RTV SLO

Roger Federer je v Miamiju nadaljeval sanjsko leto 2017. V finalu je premagal Rafaela Nadala s 6:3 in 6:4. Švicar je v Crandon Parku slavil tretjič.



18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v Miamiju zmagal tudi leta 2005, ko je nadomestil zaostanek z 0:2 v nizih proti Nadalu. Leta 2006 je v finalu v treh podaljšanih igrah premagal Ivana Ljubičića. Hrvat je zdaj njegov trener.

Z 91. turnirsko zmago do četrtega mesta

V letošnji sezoni ima že 19 zmag, izgubil je le proti Jevgeniju Donskoju v Dubaju. To je že njegova 91. turnirska zmaga. V zadnjih desetih letih je to njegov najboljši vstop v sezono, osvojil je prvi "sončni dvojček" (Indian Wells in Miami) po letu 2006. Na lestvici ATP se bo s šestega prebil na četrto mesto. Za zmago je 35-letnik prejel ček v znesku 1,18 milijona ameriških dolarjev.

Forhend Švicarja deloval brezhibno

V prvi igri je Federer rešil dve priložnosti za brejk, Nadal pa v četrti eno. Tudi v naslednjih igrah obema ni uspelo priti do brejka. V osmi igri je Švicar unovčil tretjo priložnost z natančnim forhendom in povedel s 5:3. V deveti igri je brez težav končal uvodni niz po 48 minutah.

Oba sta precej bolje servirala v drugem nizu. V sedmi igri je Federer zapravil dve priložnosti za odvzem servisa, uspešnejši pa je bil v deveti igri, ko mu je uspel tudi sijajen lob. V deseti igri je zaključil obračun, ko je Nadal poslal forhend v avt.

Dvoboj je trajal uro in 34 minut, razmerje v osvojenih točkah je bilo 71:56. Federer je zadel kar 29 "winnerjev", 19 s forhendom, ki je deloval brezhibno. Serviral je pet asov in rešil vse štiri priložnosti Nadala za brejk.

Zdaj si bo vzel odmor

"Verjetno je Nadal preveč dober, da ne bi nikoli dvignil lovorike v Miamiju. Še ima čas za zmago na tem turnirju. Tu sem bil prvič leta 1998, ko sem postal najboljši mladinec na svetu. Zadnji mesec je bil zame res poseben, osvojil sem Indian Wells in Miami. Zdaj sem se povzpel na lestvici ATP, moja edina želja pa je, da ostanem zdrav. Le tako lahko igram na najvišji ravni. Na začetku peščene sezone bom vzel odmor, posvetil se bom Roland Garrosu, nato pa sezoni na travi in na trdi podlagi. Seveda bi se želel vrniti na prvo mesto lestvice ATP, a do tja je še dolga pot," je poudaril Federer, ki je v četrtfinalu rešil dve zaključni žogi proti Tomašu Berdychu, v polfinalu pa je po maratonu v treh podaljšanih igrah izločil Nicka Kyrgiosa.

Najbolj napeto je bilo v Melbournu

To je bil že njun 37. dvoboj, uspešnejši pa je Nadal, ki je slavil 23-krat, a letos je še brez zmage. V finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu je bil Federer boljši s 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 in 6:3 za 18. naslov za grand slam. Španca je premagal tudi v Indian Wellsu s 6:2 in 6:3.

Še peti finalni poraz Nadala v Miamiju

"Rafa" ostaja brez zmage v Miamiju. Leta 2005 je izgubil finalni obračun proti Federerju, tri leta zatem je moral priznati premoč Nikolaju Davidenku, nato pa ga je v letih 2011 in 2014 ugnal Novak Đoković.

MIAMI

(7.375.695 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

FEDERER (ŠVI/4) - NADAL (ŠPA/5)

6:3, 6:4





Polfinale:

FEDERER (ŠVI/4) - KYRGIOS (AVS/12)

7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5)



NADAL (ŠPA/5) - FOGNINI (ITA)

6:1, 7:5

A. G.