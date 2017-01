Federer: Ta zmaga se lahko primerja le z Roland Garrosom 2009

Nadal se veseli sezone na pesku

30. januar 2017 ob 07:27

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer se je z 18. lovoriko na turnirjih za grand slam še utrdil na prvem mestu večne lestvice. Pri 35 letih je presenetil številne strokovnjake, tekmeci pa bodo težko izboljšali njegov izjemen rekord.

Rafael Nadal, ki bo junija dopolnil 31 let, ima 14 naslovov. Toliko jih je zbral tudi Pete Sampras, ki je zadnjega osvojil septembra 2002 v New Yorku proti velikemu tekmecu Andreju Agassiju, ko je bil prav tako 17. nosilec. Še pred pol leta se je zdelo, da bo kmalu na prvem mestu Novak Đoković, ki ima 12 naslovov, v Melbournu pa je doživel veliko razočaranje, ko ga je že v drugem krogu šokiral Denis Istomin.

"Sploh ni pomembno, koliko grand slamov imam in kakšna je prednost pred tekmeci. Zame največ šteje nov epski obračun z Nadalom in uspešna vrnitev na igrišča po poškodbi. Veliko mi pomeni, da lahko še vedno osvojim grand slam pri 35 letih, potem ko ga skoraj pet let nisem uspel," je bil navdušen švicarski šampion, ki je za zmago v finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu potreboval tri ure in 37 minut.

Tri odlične tenisače ugnal po petih nizih

Na poti do velike zmage je Federer trikrat odigral pet nizov proti najboljšim tenisačem sveta. Kei Nišikori in Stan Wawrinka sta člana najboljše peterice, Nadal pa do nedelje skoraj deset let ni izgubil finalnega obračuna na turnirjih za grand slam proti Federerju.

Najboljši tenis igral v zadnjih igrah finala

V zadnjem nizu finala je bil v zelo neugodnem položaju. Zaostajal je z 1:3 in Nadal je imel tudi priložnost za vodstvo s 4:2.

"V takih trenutkih moraš igrati sproščeno. Pred vsakim obračunom smo se o tem pogovarjali, trenerja Ivan Ljubičić in Severin Lüthi poudarjata, da moram imeti v mislih žogo in ne tekmeca. Samo pogumni osvajajo ključne točke. Moraš tvegati in prevzeti pobudo. Nisem želel izgubiti s serijo odličnih forhendov s strani Rafe. Tudi, ko sem se znašel v zaostanku, sem verjel v komnčno zmago, saj sem imel v vsaki igri na njegov servis priložnost za brejk. Ob koncu četrtega in na začetku petega niza nisem igral najbolje, nato pa se mi je odprlo in kar malce sem presenečen, da sem najboljši tenis odigral prav v zadnjih igrah dvoboja," je pojasnil Federer, ki je imel v odločilnem nizu kar enajst priložnosti za brejk.

Tudi sokolje oko ga je ubogalo

Še za večjo dramo je poskrbel Nadal, ki je izzval sokolje oko prav na zaključno žogo, a forhend Federerja je bil na črti in dvoboja je bilo konec.

"Malce nerodno je vse skupaj, če zmagaš na tak način. Vseeno so čustva privrela na plano zelo hitro. To je bil res trenutek nepopisne sreče. Šele, ko sem videl na velikem ekranu posnetek žoge na črti, sem se zares zavedal, da je vsega konec. Nadal pač ni imel druge možnosti v tistem trenutku, izzval je sokolje oko. Če bi prišel do žoge in odigral lob, bi se točka ponovila," je razlagal idol množic, ki je imel ogromno podporo s tribun.

Največji izziv je igrati proti "Rafi"

Rivalstvo z Nadalom se vleče že 12 let. Španec je dobil 23 medsebojnih obračunov, nedeljska zmaga je bila Rogerjeva 12. "Roddick in Hewitt sta bila velika tekmeca na začetku moje kariere, v zadnjih letih pa je poleg Nadala to vsekakor tudi Đoković. "Rafa" je seveda na prav posebnem mestu v moji karieri. Zaradi njega sem postal precej boljši igralec. Njegova igra je zame neugodna, to sem že večkrat poudaril. Zame je največji izziv igrati proti njemu."

Posebej sladka zmaga

"Ta zmaga je res posebej sladka, saj ga nisem premagal v finalu grand slama vse od Wimbledona leta 2007, ko sva prav tako odigrala pet nizov. V tej zmagi bom užival še dolgo časa, tudi v Švici bom obujal spomine. Oba sva se uspešno vrnila na veliko sceno, tudi "Rafa" je lahko zadovoljen. Mislim, da se lahko ta zmaga primerja le s tisto iz Roland Garrosa leta 2009. Velikokrat sem poskušal, pa mi dolgo časa ni uspelo, tistega leta pa se je vse poklopilo," je strnil vtise na novinarski konferenci.

Dve desetletji spominov v Melbournu

Na uvodnem grand slamu sezone je zmagal petič, najboljši je bil tudi v letih 2004, 2006, 2007 in 2010: "V Melbournu sem igral vsako leto, nikoli nisem izpustil tega turnirja. Že leta 1998 najprej pri mladincih, pa nato kvalifikacije leta 1999, leta 2000 sem se veselil prve zmage, ko sem premagal Michaela Changa. Imam zelo lepe spomine na ta turnir. Ko zmagaš, je potovanje domov lepo. Precej slabše je, ko na letu nazaj razmišljaš o porazu."

Trener Ljubičić nervozen ves dan

Ivan Ljubičić je bil maja 2006 celo tretji igralec sveta, boljša sta bila le Federer in Nadal. 37-letni Hrvat zelo uspešno sodeluje s Švicarjem: "Za Ivana je bil to prvi finale turnirja za grand slam. Nervozen je bil ves dan, saj takega obračuna nikoli ni igral v karieri. Moral sem ga kar malce pomiriti. Na srečo je bil tu še Severin Lüthi, ki je bil zelo sproščen. Mi trije smo veliki prijatelji, veliko smo se pogovarjali o tem, kako bi bilo lepo znova zmagati na grand slamu. Zelo hitro nam je uspelo in zdaj bomo proslavili v slogu rock zvezdnikov. Prišlo bo okoli 40 prijateljev in znancev. Precej raje sem imel popoldanska finala, ki pa jih ni več od leta 2004. Zdaj šele sredi noči končaš z vsemi obveznostmi."

Cash razočaran zaradi zdravniških odmorov

Federer je v polfinalu in v finalu vzel zdravniški odmor pred začetkom odločilnega niza. "Na maratonu se ne ustaviš, če si utrujen. Če je bil le utrujen, je to posledica preslabe kondicije. Res sem razočaran nad kontrolo teh zdravniških odmorov na celotni turneji ATP. Velikokrat pride do izrabe tega pravila. To je velika goljufija!," je izjavil nekdanji zmagovalec Wimbledona Pat Cash.

Federer mu je seveda hitro dal pojasnilo: "Noga me boli že vse od dvoboja drugega kroga proti Noahu Rubinu. Najhuje je bilo proti Stanu Wawrinki v polfinalu, ko mi je masaža pomagala. V finalu sem začutil bolečine sredi drugega niza. Pravila dopuščajo en odmor in izkoristil sem ga. Vedno sem bil zagovornik, da je treba pravila spoštovati. Vedno sem se jih držal. Nikoli ne bi vzel zdravniškega odmora, da bi zmedel tekmeca. Res ne vem, kaj točno misli Cash."

Se obeta nova sijajna sezona na pesku za Nadala?

Nadal si na začetku turnirja ni predstavljal, da bi lahko zaigral v finalu. Zadnji grand slam je osvojil na pariškem pesku pred tremi leti, od takrat pa do nedelje ni prišel dlje od četrtfinala.

"Velikokrat sem dobil napete finalne obračune poroti Rogerju. Tokrat je bil boljši in moral mu čestitati. Dvoboja nisem končal po načrtih, vseeno pa sta bila to dva zelo uspešna tedna zame," je poudaril 30-letnik iz Majorke.

"Rafa" je devetkrat zmagal na Roland Garrosu (2005-08 in 2010-14), spomladi pa se bo začela nova sezona na pesku: "Na pesku tekmeci ne dobijo veliko enostavnih točk s servisom. Precej dlje časa ostanem v točki in z osniovne črte lahko narekujem ritem. Že na trdi podlagi mi je šlo dobro, na pesku pa bi lahko bila to prav posebna sezona."

Zdravje bolj pomembno od lovorik

"Nisem žalosten, saj sem naredil vse kar sem lahko. V zadnjih mesecih sem veliko treniral. V zadnjih dveh tednih sem dobil nekaj zelo težkih obračunov. Nisem velikokrat tako dobro začel leta. Leta 2014 sem izgubil finale, ko sem imel bolečine v hrbtu. Tudi lani sem mislil, da sem v odlični formi, pa sem izpadel že v prvem krogu. Zelo pommebno je, da se prebijem skozi prvi teden. Ključen je bil dvoboj z Alexandrom Zverevom v tretjem krogu. Po vseh poškodbah sem najbolj srečen, da sem znova zdrav. To je bolj pomembno od lovorik," je razlagal Nadal.

"Imel sem lepo priložnost v odločilnem nizu, saj sem povedel s 3:1. Roger je nato zaigral zelo agresivno, zadel je nekaj neverjetnih udarcev. Niti enkrat nisem zlahka zadržal servsia. Ključna je bila šesta igra, ko sem imel priložnost za vodstvo s 4:2. Če bi mi uspelo, bi potreboval le še dve igri za naslov. V polfinalu sem igral skoraj pet ur, a mislim, da se to v finalu ni poznalo. Dobro sem se regeneriral," je še dodal "Rafa".

Tudi Becker in Ivanišević poskrbela za posebni zgodbi

Mnenja o najbolj magičnih teniških dosežkih so vedno deljena. Nekateri strokovnjaki menijo, da je bila pravi čudež zmaga Borisa Beckerja v Wimbledonu leta 1985, ko je imel le 17 let. Zgodba Gorana Ivaniševića v Wimbledonu leta 2001 je prav tako neverjetna. Splitčan je s povabilom organizatorja prišel do edinega grand slama v zelo uspešni karieri. Federerja je veliko poznavalcev že odpisalo, zdaj pa se je vrnil na veliko sceno in zelo verjetno še ni rekel zadnje besede.

A. G.