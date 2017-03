Federer v 68 minutah zmlel nemočnega Nadala

Roger Federer je v osmini finala turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu odpravil večnega tekmeca Rafaela Nadala s 6:2 in 6:3. V četrtfinalu ga čaka Nick Kyrgios.



To je bil že 36. obračun teniških šampionov, Švicar se je veselil 13. zmage. Prvič sta se srečala po januarskem finalu grand slama v Melbournu, ko je Federer slavil po izjemno napetih petih nizih.

Tokrat je bil obračun precej manj napet. Federer je začel sijajno, že v prvi igri je prišel do brejka. V drugi igri si je Nadal priigral priložnost za 1:1, a je ni unovčil. 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je odlično vračal začetne udarce, z bekhand paralelo je povedel že s 4:1. Prednost je zanesljivo zadržal do konca uvodnega niza, ki je trajal le 34 minut.

Federer je narekoval ritem tudi v drugem nizu. V tretji igri je Nadal znova izgubil servis, nikakor ni našel odgovora na raznovrstno igro 35-letnega veterana. Baselčan je zanesljivo zadržal igre na svoj servis, v šesti igri ni oddal niti točke. V deveti igri si je Federer priigral dve zaključni žogi in unovčil že prvo, ko je zadel forhend na črto. Dvoboj je trajal uro in osem minut, Švicar je dosegel sedem saov in si priigral lepo prednost v osvojenih točkah (57:42).

Tri zaporedne zmage nad Nadalom

"Res je lep občutek, da sem prvič v karieri uspel trikrat zapored premagati Nadala. To vam z veseljem potrdim. Največja zmaga je bila seveda januarska v Avstraliji. To je bila verjetno ena izmed največjih zmag v karieri. Seveda je tudi zmaga v Baslu posebna, na tistem turnirju sem bil včasih pobiralec žog. Po prejšnjih dveh zmagah sem imel čas, saj ni bilo na sporedu naslednjega dvoboja, zdaj pa ne morem slaviti, saj me kmalu čaka četrtfinale," je poudaril Federer, ki je turnir v Kaliforniji dobil v letih 2004, 2005, 2006 in 2012.

"Rafa": Danes nisem imel nobene možnosti

Nadal se je zmage v medsebojnem dvoboju zadnjič veselil v polfinalu Odprtega prvenstva Avstralije leta 2014. "Pred mesecem in pol v Melbournu sem imel lepo priložnost za zmago. Danes nisem imel nobene možnosti, bil je precej boljši. Nemogoče je premagati Federerja, če ne igraš najboljšega tenisa. Ko ima Roger prednost, se lahko sprosti in nemogoče ga je ustaviti. Servis je bil odličen, iz igre v igro je deloval bolj samozavestno," je povedal "Rafa", ki se veseli sezone na pesku.

Kyrgios dosegel 14 asov

V četrtfinalu se bo v petek srečal z Nickom Kyrgiosom. Avstralec je v veliki vročini (temperature so presegle 45 stopinj Celzija) premagal branilca naslova Novaka Đokovića s 6:4 in 7:6.

Kyrgios je blestel v prvem nizu. Že v uvodni igri je odvzel servis Srbu, nato pa z izjemnimi začetnimi udarci zadržal prednost. V deseti igri je pri izidu 30/30 odigral odličen volej, nato pa je zadel še as za uvodni niz po 46 minutah.

"Nole" si ni priigral nobene priložnosti za brejk

V drugem nizu je drugi igralec sveta prikazal malce boljšo igro, vendar pa proti servisom Kyrgiosa (skupaj 14 asov in štiri dvojne napake) ni imel možnosti. V enajsti igri je Avstralec zapravil dve priložnosti za brejk in odločala je podaljšana igra. Đoković je naredil dve neizsiljeni napaki, Kyrgios pa je zadržal vse točke na svoj servis in dobil "tie-break" s 7:3. Srb si v celotnem obračunu ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa.

Kyrgios se je po uri in 52 minutah veselil druge zmage nad Đokovićem v zadnjih dveh tednih. V četrtfinalu turnirja v Acapulcu ga je ugnal s 7:6 in 7:5.

INDIAN WELLS, osmina finala, tabela

(7.913.405 am. dolarjev, trda podlaga)



CARRENO BUSTA (ŠPA/21) - LAJOVIĆ (SRB)

6:4, 7:6

CUEVAS (URG/27) - GOFFIN (BEL/11)

6:3, 3:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/3) - NIŠIOKA (JAP)

3:6, 6:3, 7:6 (4)

THIEM (AVT/8) - MONFILS (FRA/10)

6:3, 6:2

SOCK (ZDA/17) - JAZIRI (TUN)

4:6, 7:6, 7:5

NIŠIKORI (JAP/4) - YOUNG (ZDA)

6:2, 6:4

FEDERER (ŠVI/9) - NADAL (ŠPA/5)

6:2, 6:3

KYRGIOS (AVS/15) - ĐOKOVIĆ (SRB/2)

6:4, 7:6 (3)



Četrtfinale (Ž), tabela:

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MUGURUZA (ŠPA/7)

7:6 (2), 7:6 (5)

KUZNECOVA (RUS/8) - PAVLJUČENKOVA (RUS/19)

6:3, 6:2



WOZNIACKI (DAN/13) - MLADENOVIC (FRA/28)



V. WILLIAMS (ZDA/12) - VESNINA (RUS/14)





