Federer v Dubaju začel z zanesljivo zmago

V Riu slavil Thiem, v Delray Beachu Sock

27. februar 2017 ob 12:07,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 18:33

Dubaj, Acapulco - MMC RTV SLO

Z zmago v Marseillu, teden dni po slavju v Rotterdamu, se je Jo Wilfried Tsonga na lestvici ATP povzpel z enajstega na sedmo mesto. Ta teden bo pestro v Dubaju in Acapulcu.

Tsonga je v finalu Marseilla, kjer ves teden ni oddal niti niza, s 6:4 in 6:4 odpravil rojaka Lucasa Pouilleja. To je njegova 14. turnirska zmaga v karieri.

V Delray Beachu se je zmage veselil Jack Sock, potem ko je moral Miloš Raonić zaradi poškodbe predati finalni dvoboj. Kanadčan je pred tem v polfinalu s 6:3, 7:6 izločil Juana Martina del Potra.

Na peščenem turnirju v Rio de Janeiru je Avstrijec Dominic Thiem za osmi naslov v karieri s 7:5, 6:4 ugnal Španca Pabla Carreno Busto.

Po premoru po OP Avstralije v Melbournu se ta teden na igrišča vračajo najboljši tenisači na svetu. Prejšnji teden je za povabilo organizatorjev v Acapulcu presenetljivo zaprosil drugi igralec sveta Novak Đoković, ki se je tako v Mehiki pridružil Rafaelu Nadalu. V Acapulcu bodo nastopili še Thiem, Nick Kyrgios, Marin Čilić in Juan Martin del Potro.

Federer slavil po 55 minutah

Zvezdniška zasedba je tudi v Dubaju, kjer je prvi nosilec Andy Murray. Po zmagoslavju v Melbournu je znova zaigral Roger Federer, ki je v isti polovici žreba kot Murray. Švicar je v uvodnem krogu izločil Benoita Paireja s 6:1 in 6:3. Dvoboj je trajal le 55 minut. V prvem nizu je Francoz izgubil servis v četrti in peti igri, v drugem nizu pa v peti in deveti igri.

DUBAJ, 1. krog, tabela

(2.429.159 dolarjev, trda podlaga)

MURRAY (VB/1) - JAZIRI (TUN)



GARCIA LOPEZ (ŠPA) - TROICKI (SRB)

6:4, 6:3

MEDVEDEV (RUS) - ALAWADHI (ZAE)



KOHLSCHREIBER (NEM) - MULLER (LUK/8)

6:4, 7:6

FEDERER (ŠVI/3) - PAIRE (FRA)

6:1, 6:3

JUŽNI (RUS) - DONSKOJ (RUS)



COPIL (ROM) - STRUFF (NEM)



POUILLE (FRA/7) - PAVLAŠEK (ČEŠ)





BAUTISTA AGUT (ŠPA/6) - HAČANOV (RUS)

6:1, 7:6

MAYER (NEM) - VERDASCO (ŠPA)



EVANS (VB) - BROWN (NEM)



MONFILS (FRA/4) - SAFWAT (EGI)



BERDYCH (ČEŠ/5) - ROSOL (ČEŠ)



HAASE (NIZ) - ISTOMIN (UZB)



GRANOLLERS (ŠPA) - VESELY (ČEŠ)

6:3, 6:2

WAWRINKA (ŠVI/2) - DŽUMHUR (BIH)



ACAPULCO, 1. krog, tabela

(1.491.310 dolarjev, trda podlaga)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - KLIŽAN (SLK)



DEL POTRO (ARG) - TIAFOE (ZDA)



TOMIĆ (AVS) - YOUNG (ZDA)



KYRGIOS (AVS/6) - SELA (IZR)



THIEM (AVT/4) - SIMON (FRA)



MANNARINO (FRA) - FRITZ (ZDA)



EDMUND (VB) - QUERREY (ZDA)



GOFFIN (BEL/5) - ROBERT (FRA)



ISNER (ZDA/8) - JOHNSON (ZDA)



ESCOBEDO (ZDA) - KOZLOV (ZDA)



ČORIĆ (HRV) - GOMEZ (MEH)



ČILIĆ (HRV/3) - DOLGOPOLOV (UKR)



SOCK (ZDA/7) - NIŠIOKA (JAP)



THOMPSON (AVS) - LOPEZ (ŠPA)



LORENZI (ITA) - LU (TJV)



NADAL (ŠPA/2) - M. ZVEREV (NEM)

R. K.