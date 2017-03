Federer v Indian Wellsu nadaljeval sanjski začetek sezone

Vesnina po maratonu do uspeha kariere

19. marec 2017 ob 22:30,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 00:10

Roger Federer je v finalu turnirja serije 1.000 v Indian Wellsu premagal rojaka Stana Wawrinko s 6:4 in 7:5. To je bila že njegova 90. zmaga na turnirjih ATP.

18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je petič dobil turnir v Kaliforniji, zmagal je tudi v letih 2004, 2005, 2006 in 2012, v letih 2014 in 2015 pa je bil v finalu boljši Novak Đoković.

Na celotnem turnirju brez izgubljenega niza

35-letni Švicar je postal najstarejši zmagovalec turnirja v Indian Wellsu, pred tem je imel rekord Jimmy Connors, ki je bil leta 1984 star 31 let. Federer, ki na celotnem turnirju ni oddal niti niza je s to zmago zaokrožil sijajen začetek letošnje sezone, konec januarja je dobil uvodni grand slam sezone v Melbournu.

Federer bolj zbran v ključnem trenutku

V prvem nizu sta oba Švicarja zelo dobro servirala, igre so potekale ekspresno. V deseti igri je Wawrinka povedel s 30/15, nato pa je Federer v odločilnih trenutkih nanizal tri zaporedne točke. Unovčil je že prvo zaključno žogo, ko je Wawrinka poslal žogo v avt.

Wawrinka popustil po odličnem začetku drugega niza

V drugem nizu je "Stan the Man" začel precej bolj odločno. V prvi igri si je priigral tri priložnosti za brejk, dve je Federer rešil, nato pa je poslal bekhend v avt. Baselčan je edinkrat na celotnem turnirju izgubil igro na svoj servis. Wawrinka je povedel z 2:0, vendar je nato Federer nanizal tri igre zapored in znova je prevzel pobudo. Odločilni odvzem servisa mu je uspel v 12. igri. Dvoboj je trajal uro in 19 minut.

Federer: Uspel mi je neverjeten začetek leta

"Res mi je uspel neverjeten začetek leta. Moja pričakovanja niso bila tako visoka. Morda ta zmaga vseeno ni tako presenetljiva kot je bila tista v Melbournu. Upam, da mi bo telo dovoljevalo, da bom nadaljeval na taki ravni. Res je neverjeten občutek znova zmagati na tem turnirju, potem ko lani zaradi poškodbe nisem mogel igrati. Prepričan sem, da bo Stan letos dobil še kakšen velik turnir," je bil nasmejan Federer.

Wawrinka izgubil že 20-krat proti slavnemu rojaku

"Izgubil sem veliko pomembnih dvobojev proti Rogerju. Ko sem izgubil proti njemu v finalu turnirja v Melbournu, sem bil še vedno njegov velik navijač v finalu! Prvi finale v letu 2017 je kar lep uspeh, počutim se dobro, čeprav sem izjemno utrujen," je povedal Wawrinka, ki je vse zadnje tri sezone zaključil z eno zmago na turnirjih velike četverice.

Wawrinka, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ima zelo slab izkupiček proti rojaku, dobil je le tri obračune, Federer pa kar 20.

Vesnina po maratonu do uspeha kariere

Jelena Vesnina je v ženskem finalu po treh urah in dveh minutah premagala rojakinjo Svetlano Kuznecovo s 6:7 (6), 7:5 in 6:4. Za 30-letno Vesnino je to tretja turnirska zmaga v posamični konkurenci, v letu 2013 je slavila v Hobartu in Eastbournu. Zmaga na turnirju serije Premier je seveda največja v njeni karieri. Kuznecova je že tretjič izgubila finale v Indian Wellsu.

"Res nisem bila prepričana v uspeh. Zmaga na tako velikem turnirju, to skoraj ne more biti res. Ko sem bila v druem nizu v zaostanku z 1:4, se je zdel uspeh oddaljen svetlobna leta. Po zaostanku sem se bolj sprostila in uspelo mi je," je povedala Vesnina.

Murray in Đoković odpovedala nastop v Miamiju

Naslednji teden se začenja turnir serije 1.000 v Miamiju, kjer pa ne bosta igrala najboljša tenisača sveta. Novak Đoković in Andy Murray sta odpovedala nastop zaradi poškodbe komolca. 29-letni Srb bo izgubil veliko točk, saj je lani zmagal na mastersu na Floridi.

INDIAN WELLS

(7.913.405 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale, moški:

FEDERER (ŠVI/9) - WAWRINKA (ŠVI/3)

6:4, 7:5



Finale, ženske:

VESNINA (RUS/14) - KUZNECOVA (RUS/8)

6:7 (6), 7:5, 6:4

