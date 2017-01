Federer vstal kot feniks iz pepela za 18. grand slam

Nadal zapravil vodstvo s 3:1 v odločilnem nizu

29. januar 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 13:18

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer je v izjemnem finalu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagal Rafaela Nadala s 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 in 6:3. Švicar je osvojil 18. turnir za grand slam.

Dvoboj velikih tekmecev je trajal tri ure in 37 minut. Federer je v odločilnem nizu zaostajal že z 1:3, potem pa prikazal sanjsko igro in nanizal pet iger zapored za peti naslov v Melbournu.

35-letni Baselčan, ki se je vrnil po polletnem premoru zaradi poškodbe, je serviral 20 asov in zadel kar 73 "winnerjev", zato ga tudi 57 neizsiljenih napak ni pokopalo.

Odličen začetek Švicarja

V prvem nizu sta oba zanesljivo dobila igre na svoj servis do 3:3. V sedmi igri je Federer bolj agresivno vračal začetne udarce, zadel je sijajen volej v kot za 15/40, nato pa je Nadal poslal žogo v avt in izgubil servis. Švicar je odlično serviral, brez težav je zadral prednost za prvi niz po 34 minutah.

"Rafa" silovito odgovoril

V drugem nizu se je slika na osrednjem igrišču popolnoma sprmenila. Federer se je znašel v težavah že v drugi igri, rešil je prvo brejk priložnost, nato pa poslal žogo v mrežo in "Rafa" je povedel z 2:0. Izmenjave z osnovne črte so postajale daljše, Španec pa je začel prevladovati. V tretji igri je rešil dve priložnosti Švicarja za odvzem servisa in povišal vodstvo na 3:0. Federer je bil razglašen, naredil je številne neizsiljene napake in hitro se je znašel v izgubljenem položaju. Pri zaostanku z 0:4 se je sprostil, zadel dva močna forhenda in uspel znižati. Preobrat mu ni uspel, saj je Nadal brez izgubljene točke v sedmi in deveti igri izenačil na 1:1 v nizih.

Federer ekspresno dobil tretji niz

V prvi igri tretjega niza je Federer hitro povedel s 40/0, nato pa naredil nekaj neizsiljenih napak. "Rafa" si je priigral tri priložnosti za brejk, a jih je Baselčan rešil s tremi asi. Po hudem boju je zadržal servis in dobil silovit zalet. V drugi igri je zadel tri sijajne forhende, Nadal pa je nato poslal bekhend v mrežo. Federer je pri vodstvu s 3:0 zapravil še tri priložnosti za povišanje vodstva. Četrta igra je trajala kar osem minut, zato pa je peta le minuto, ko je Švicar ekspresno zadržal servis za 4:1. Tudi bekhend Federerja je deloval vse bolje in v šesti igri je znova odvzel servis Nadalu, nato pa potrdil zmago v tretjem nizu.

Nadal našel ritem pri servisu

V četrtem nizu je Nadal serviral večkrat v telo Federerja in znova je prevzel pobudo. V četrti igri je bil Švicar nezbran, naredil je nekaj napak in po dolgem času je oddal začetni udarec. Španec je dobil silovit zalet, v sedmi in deveti igri je brez izgubljene točke zadržal servis in izenačil na 2:2 v nizih.

V odločilnem nizu velika vrnitev švicarskega velemojstra

Ob odmoru pred odločilnim nizom je Federer zapustil igrišče, vzel je zdravniški odmor. V prvi igri je Nadal z agresivno igro unovčil drugo priložnost za odvzem servisa. V drugi igri se je rešil po 15/40, v ključnih trenutkih je vedno našel pravi odgovor, po treh rešenih priložnbostih za brejk je povedel z 2:0. Tudi v četrti igri je Federer zapravil eno priložnost za izenačnje na 2:2, Nadal je vedno našel pravi servis in uspel je zadržati pomembno prednost (3:1).

Ko se je zdelo, da je Federer v izgubljenem položaju, je v šesti igri zadel izjemno bekhend paralelo, nato pa je Nadal poslal forhend v avt. Švicar je izenačil na 3:3 in nato brez izgubljene točke zadržal servis za 4:3. Dobil je neverjeten zalet in tudi v osmi igri odlično vračal servise. Priigral si je prednost 0/40, vendar je Nadal uspel izenačiti. Rešil je tudi četrto priložnost za brejk, peto pa je Federer unovčil in povedel s 5:3. V deveti igri je Nadal zaigral na vse ali nič, pri 15/40 je kazalo, da bi se lahko znova vrnil v igro, a je Federer nanizal tri točke zapored. Prvo zaključno žogo je Nadal rešil, potem pa je Švicar najprej povedel z asom in zadel še forhend na črto. Tudi sokolje oko ni rešilo Španca.

Federer: Če bi se dalo, bi z veseljem sprejel remi

"Mislim, da pred štirimi meseci na njegovi akademiji na Majorki nisva mislila, da bova igrala finale v Melbournu. Če bi se dalo, bi z veseljem sprejel remi z Rafo danes zvečer. Zadnje pol leta je bilo res nekaj nenavadnega, saj nisem igral veliko tenisa. Moram se zahvaliti celotni moji ekipi, ki mi je stala ob strani. V Meloburnu nastopam že skoraj dve desetletji in vedno je bilo nekaj posebnega. Upam, da se vidimo naslednje leto," je povedal Federer, ki je imel malce solzne oči.

Nadal: Verjetno si je tokrat Roger zaslužil zmago bolj od mene

"Roger kar nekaj časa ni igral. Res mu je uspela velika vrnitev in zaslužil si je to. To je bil odličen mesec v Avstraliji, v Brisbanu sem igral dobro, zadnja dva tedna pa mi je šlo še bolje. Gledalci so bili v Melbournu izjemni. V karieri sem imel številne poškodbe, zato sem vesel, da sem se uspel vrniti. Verjetno si je tokrat Roger zaslužil zmago bolj od mene. Tretjič imam v rokah krožnik za finalista, precej lepši je veliki pokal in upam, da ga bom še kdaj lahko osvojil," je v zelo dobrem zaključnem govoru pojasnil Nadal.

Pred osmimi leti peti niz dobil Nadal

V medsebojnih obračunih Nadal še vedno vodi s 23:12. V finalih turnirjev za grand slam sta igrala devetkrat, "Rafa" je zmagal šestkrat, Federer pa je pred današnjim finalom edini zmagi dosegel v Wimbledonu v letih 2006 in 2007.

V Melbournu sta odigrala epski finale leta 2009, ko je Federer lovil rekord Peta Samprasa, a na koncu ostal brez 14. naslova s turnirjev velike četverice in na govoru potočil tudi nekaj solz. 7:5, 3:6, 7:6 (3), 3:6, 6:2 je po 4 urah in 22 minutah pisalo na semaforju, ko so se tenisaču z Majorke uresničile sanje.

Zdaj Roger vodi z 18:14

Federer se je leta 2010 v Melbournu veselil 16. naslova na turnirjih za grand slam, v zadnjih sedmih letih pa je dvignil pokal le še julija 2012 v Wimbledonu. Na Church Roadu se je poškodoval v lanskem polfinalu proti Milošu Raoniću in nato ni več igral, vrnil se je šele na Hopmanovem pokalu pred mesecem dni. Nadal ima v zbirki 14. naslovov za grand slam, zadnjega je osvojil na Roland Garrosu pred tremi leti.

Dva polna stadiona uživala v sijajnem finalu

Finale si je ogledalo 15.000 gledalcev v Rod Laver Areni, razprodana pa je bila tudi Margaret Court Arena, kjer so gledalci gledali finale na velikih ekranih. Federer je po koncu prišel s pokalom še na drugi največji stadion, kjer so navijači noreli od navdušanja.

Finale, moški:

FEDERER (ŠVI/17) - NADAL (ŠPA/9)

6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Statistika Federer Nadal Prvi servis (%) 62 73 Asi 20 4 Dvojne napake 3 3 Neizsiljene napake 57 28 Winnerji 73 35 Osvojene točke 150 139 Osv. točke na mreži 29/40 10/12 Brejk priložnosti 6/20 4/17

Mešane dvojice, finale:

SPEARS/CABAL (ZDA/KOL) -

MIRZA/DODIG (IND/HRV/2)

6:2, 6:4

Zmagovalci v Melbournu v zadnjih 25 letih:

1990 Ivan Lendl

1991 Boris Becker

1992 Jim Courier

1993 Jim Courier

1994 Pete Sampras

1995 Andre Agassi

1996 Boris Becker

1997 Pete Sampras

1998 Petr Korda

1999 Jevgenij Kafelnikov

2000 Andre Agassi

2001 Andre Agassi

2002 Thomas Johansson

2003 Andre Agassi

2004 Roger Federer

2005 Marat Safin

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Novak Đoković

2009 Rafael Nadal

2010 Roger Federer

2011 Novak Đoković

2012 Novak Đoković

2013 Novak Đoković

2014 Stan Wawrinka

2015 Novak Đoković

2016 Novak Đoković

2017 Roger Federer

A. G.