Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 13 glasov Ocenite to novico! Mischa Zverev ima za sabo zelo dober turnir, a Roger Federer je bil tokrat previsoka ovira. Foto: Reuters V Avstraliji je Stan Wawrinka osvojil svoj prvi turnir za grand slam. Foto: Reuters Venus je leta 2003 igrala v Avstraliji v finalu grand slama, a tedaj morala priznati premoč sestri Sereni. Foto: Reuters Coco Vandeweghe je nekoč Venus Williams prosila za avtogram, zdaj pa se bo z njo pomerila za finale. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federer za polfinale oddal le osem iger, zdaj ga čaka Wawrinka

Nekoč po avtogram Venus, zdaj z njo za finale

24. januar 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 11:31

Melbourne - MMC RTV SLO

V polfinalu turnirja za grand slam v Melbournu se bosta v Švicarskem dvoboju pomerila Stan Wawrinka in Roger Federer. Prvi polfinale v ženski konkurenci je ameriški, Venus Williams – Coco Vandeweghe.

Federer je v dobri uri in pol s 6:1, 7:5 in 6:2 premagal Nemca Mischo Zvereva. Švicar, zmagovalec 17 turnirjev za grand slam, je praktično ves čas narekoval ritem. Dvoboj je odlično začel in po dveh brejkih povedel s 4:0 ter se v 20 minutah sprehodil do vodstva v nizih. V nadaljevanju je Zverevu le steklo. V četrti igri drugega niza je odvzel Federerju začetni udarec, a je Švicar odgovoril z brejkom. Ključena je bila 11. igra, ki jo je štirikratni zmagovalec Australian opna dobil na servis Nemca. V tretjem nizu je Federer v peti in sedmi igri z brejkoma potrdil napredovanje med štiri.

Wawrinka pričakuje Federerja

Wawrinka, ki je bil v Melbournu najboljši pred tremi leti, je bil s 7:6 (2), 6:4 in 6:3 boljši od Jo-Wilfrieda Tsongaja. Po izpadu prvi dveh nosilcev Andyja Murrayja in Novaka Đokovića je za mnoge Wawrinka prvi favorit za osvojitev drugega zaporednega turnirja za grand slam, saj je 31-letni Švicar slavil že septembra na US Openu.

"Ni lahko igrati proti Tsongaju, ki je zelo močan igralec. Žogica je bila danes zelo hitra in jo je bilo težko nadzirati. A po igrišču sem se dobro premikal, bil sem napadalen od prvega udarca naprej. To je na koncu naredilo razliko," je povedal Wawrinka in dodal: "Biti v polfinalu je v Melbournu vedno nekaj posebnega. Tu sem pred izjemno publiko osvojil svoj prvi grand slam. Če se bom pomeril z Rogerjem, upam, da jih bo vsaj nekaj navijalo zame."

Prvi niz je odločila podaljšana igra, Francoz pa je v drugem ob odvzemu servisa povedel s 4:3. Toda Wawrinka je hitro odgovoril z dvema brejkoma zapored za vodstvo v nizih z 2:0. Odlično je tudi nadaljeval. Uspelo mu je dobiti še tretji točko zapored na začetni udarec Tsongaja, s čimer je povedel z 2:0. Pri servisu je bil zanesljiv in z zmago v nizu s 6:3 je dvignil vstopnico za melbournski polfinale.

Nekoč po avtogram Venus, zdaj njena tekmica

Med dekleti se bosta za prvo finalno vstopnico pomerili Američanki Venus Williams in Coco Vandeweghe. Starejša izmed sester Williams je bila s 6:4 in 7:6 (3) boljša od Rusinje Anastazije Pavljučenko, Vandeweghejeva pa je s 6:4 in 6:0 odpravila Španko Garbine Muguruzo.

36-letna Venus bo drugič igrala v polfinalu Melbourna. Med štiri se je prebila prvič po 14 letih. "Želim si še naprej, nisem še zadovoljna," je po zmagi dejala nekdanja številka ena. Po težavah z boleznijo še ne razmišlja o koncu kariere: "Čutim, da je v meni še veliko vrhunskega tenisa. Ko se tako počutiš, potem moraš nadaljevati." S 50. posamično zmago na avstralskem turnirju je najstarejša polfinalistka turnirja za grand slam po Martini Navratilovi leta 1994 v Wimbledonu.

V četrtek ji bo nasproti stala rojakinja Coco Vandeweghe. 35. igralka sveta je po branilki naslova v osmini finala Angelique Kerber premagala še zmagovalko odprtega prvenstva Francije Muguruzo. "Čast mi bo igrati proti takšni šampionki, kot je Venus," je dejala Vandeweghejeva. 25-letnica se je prvič uvrstila v polfinale turnirja za grand slam, ob tem pa razkrila, da je nekoč stala v vrsti otrok, ki so čakali na avtogram Venus Williams. Ko je kasneje to zgodbo povedala soigralkam v ekipi za pokal federacij, jo je Venus v šali vprašala, če si še želi njen avtogram.

TURNI ZA GRAND SLAM - OP AVSTRALIJE MELBOURNE

(11.222.625 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale, tabela:

FEDERER (ŠVI/17) - M. ZVEREV (NEM)

6:1 , 7:5, 6:2



WAWRINKA (ŠVI/4) - TSONGA (FRA/12) 7:6 (2), 6:4, 6:3



RAONIĆ (KAN/3) - NADAL (ŠPA/9)

sreda



GOFFIN (BEL/11) - DIMITROV (BLG/15)

sreda

Četrtfinale (Ž), tabela:

VANDEWEGHE (ZDA) - MUGURUZA (ŠPA/7)

6:4, 6:0



V. WILLIAMS (ZDA/13) - PAVLJUČENKOVA (RUS/24)

6:4, 7:6 (3)



PLIŠKOVA (ČEŠ/5) - LUČIĆ BARONI (HRV)

sreda



S. WILLIAMS (ZDA/2) - KONTA (VB/9)

sreda

T. J.