Federerja čaka muhasti Kyrgios, Đoković znova oddal en niz

Šarapova ostaja neporažena v večernih obračunih, Wozniackijeva izpadla

30. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 31. avgust 2018 ob 03:28

New York - MMC RTV SLO

Roger Federer je v 2. krogu Odprtega prvenstva ZDA ugnal Benoita Paireja s 7:5, 6:4 in 6:4 in se bo v soboto pomeril z Nickom Kyrgiosom. Novak Đoković je premagal Tennysa Sandgrena s 6:1, 6:3, 6:7 in 6:3.

37-letni Švicar na stadionu Arthurja Asha ni prikazal najboljše igre, naredil je 39 neizsiljenih napak. Paire je večkrat vrgel lopar po tleh, serviral je kar enajst dvojnih napak in naredil 47 neizsiljenih napak.

V prvem nizu je povedel s 4:2, a je Francoz nato nanizal trei igre zapored. V enajsti igri je Federerju uspel ključni brejk. V drugem nizu je Paire izgubil začetni udarec v peti igri. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je v tretjem nizu povedel s 4:1 in vse je kazalo na ekspresno zmago, nato pa je odigral zelo slabo šesto igro in Paire se je približal na 4:3. Preobrata vendarle ni zmogel in se je veselil zmaeg po uri in 57 minutah.



Sodnik Lahyani spodbudil Kyrgiosa

Federerja v soboto čaka kontroverzni Nick Kyrgios. Avstralec je ugnal Francoza Pierra Huguesa Herberta s 4:6, 7:6, 6:3 in 6:0, a po tem, ko je izgubil prvi niz in zaostajal z 0:3, je vmes posegel kar sodnik Mohamed Lahyani, ki ni bil zadovoljen s pomanjkanjem Avstralčevega truda, zato mu je dejal, naj se bolj potrudi, češ da ve, da to ni njegova prava podoba.

"Sodnik Lahyani mi je povedal, da vse skupaj ne izgleda dobro. Seveda sem se zavedal, da nisem igral dobro. Nisem poslušal sodnika. Vsekakor mi ni pomagal do zmage v tem dvoboju. Že pred dvema tednoma v Cincinnatiju sem proti Juanu Martinu del Potru prav tako igral slabo in nisem se dovolj trudil," je dejal Kyrgios.

To sodnikovo posredovanje je poželo kar nekaj zanimanja na družbenih omrežjih. Med drugim se je oglasila hrvaška igralka Donna Vekić, ki je na Twitterju zapisala: "Nisem vedela, da sodniki lahko spodbujajo igralce."



"Vesel sem, da sem znova v tretjem krogu. Veselim se obračuna s Kyrgiosom. Odigrala sva že nekaj zares dolgih dvobojev. Ima enega izmed najboljših servisov na svetu in velja za velikega talenta. Zelo je poseben in vsi vemo, kako se včasih obnaša. Sodnik mora sedeti na stolu in tam sprejeti odločitve," je poudaril Federer.

Đoković nezbran v tretjem nizu

Novak Đoković je imel v torek velike težave v vročini, zato se je razveselil večernega termina v obračunu s Sandgrenom. V prvih dveh nizih je Srb prevladoval in vse je kazalo na ekspresno zmago. V tretjem nizu se je Američan precej bolje upiral, v deseti igri je tudi rešil zaključno žogo. Odločala je podaljšana igra, ki jo je Sandgren dobil kar s 7:2. Odlično je serviral, zadel je tudi nekaj sijajnih forhendov. Jezni Đoković je v četrtem nizu znova zaigral v višji prestavi, v tretji in sedmi igri je odvzel servis Američanu. Na igrišču je bil dve uri in 46 minutah, od prve do druge zaključne žoge pa je minilo 48 minut.

"Sandgren je izjemen borec. Tudi po zaostanku z 0:2 se ni predal in prikazal najboljšo igro. V tretjem nizu nisem bil zbran, na srečo sem v četrtem nizu našel ritem. Res ne vem, zakaj se mi to dogaja. Dva niza in pol sem igral odlično. Večerni dvoboji v New Yorku so prav posebni. Gledalci med točkami veliko govorijo. Slišal sem že nekatere načrte za jutrišnje nakupe," se je pošalil "Nole".

Kerberjeva pošteno garala za zmago

Spored na osrednjem stadionu je odprla zmagovalka Wimbledona Angelique Kerber, ki je s 6:2, 5:7 in 6:4 premagala Johanno Larsson. Nemka je v drugem nizu povedla s 5:2 in dvakrat servirala za zmago, a ji ni uspelo. Švedinja je nanizala kar pet iger zapored in izenačila na 1:1 v nizih. Kerberjeva je po desetminutnem premoru zaradi vročine zaigrala precej bolj zbrano, do ključnega brejka je prišla v deveti igri odločilnega niza.

30-letna Nemka se je pobrala po lanski slabi sezoni. Na vseh treh letošnjih grand slamih je prišla najmanj do četrtfinala, kar ni uspelo nobeni drugi igralki.

V nočnem terminu zelo rada igra Marija Šarapova, Rusinja je dobila vseh 21 dvobojev v tem terminu na OP ZDA, prvi poraz ji bo skušala zadati Sorana Cirstea. 28-letna Romunka je pred devetimi leti igrala v četrtfinalu Roland Garrosa, v New Yorku pa je najdlje prišla do tretjega kroga.

A. G.