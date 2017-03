Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Roger Federer se poslavlja od turnirja v Dubaju. Foto: Reuters Jevgenij Donskoj po zadnji točki dvoboja s Federerjem. Foto: Reuters Novak Đoković se na turnirja v Indian Wellsu in Miamiju, kjer brani naslova, pripravlja v Acapulcu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federerja presenetil 116. igralec sveta

Že v drugem krogu Acapulca poslastica Đoković - Del Potro

1. marec 2017 ob 08:28,

zadnji poseg: 1. marec 2017 ob 20:27

Acapulco - MMC RTV SLO

Roger Federer je presenetljivo izpadel iz osmine finala teniškega turnirja v Dubaju. Najuspešnejšega tenisača vseh časov je izločil Rus Jevgenij Donskoj, 116. igralec sveta.

Federer je prvi niz gladko dobil s 6:3, zataknilo se je nato v drugem nizu, ki ga je izgubil s 7:6 (7). V odločilnem tretjem nizu je nato v 6. igri ruskemu nasprotniku odvzel začetni udarec in potem povedel že s 5:2. Za četrtfinale je potreboval zgolj še eno dobljeno igro, a se Donskoj ni dal. Dvakrat je Švicarju odvzel servis za vodstvo s 6:5, nato pa je Federer z re-breakom izenačil na 6:6.

V podaljšani igri je Federer zablestel v polnem sijaju, vendar tudi to - presenetljivo - ni bilo dovolj za zmago. Povedel je s 5:1, potem pa izgubil šest točk zapored! Donskoj, ki v karieri še ni osvojil ATP-turnirja, se bo v četrtfinalu pomeril s Francozom in sedmim nosilcem turnirja Lucasom Pouillom.

Đoković se bo pomeril z Del Potrom

Novak Đoković se je "otresel rje" in na uvodu teniškega turnirja v Acapulcu v 90 minutah s 6:3, 7:6 ugnal Slovaka Martina Kližana. Zdaj ga v ponovitvi obračuna z olimpijskih iger čaka Juan Martin del Potro.Srb, ki je prejšnjiteden organizatorje v Mehiki presenetljivo zaprosil za posebno povabilo, se je s Kližanom precej namučil. V uvodnih igrah je rešil štiri žogice za brejk, nato pa izkoristil drugo na servis Slovaka. V drugem nizu je dvakrat izgubil servis in s 7:4 prevladal šele v podaljšani igri. Đoković je imel 9 winnerjev, Kližan 25. To je bil prvi nastop Đokovića na turnirjih po presenetljivem porazu na OP Avstralije proti Denisu Istominu.

Nasprotnik Đokovića v drugem krogu bo Del Potro, ki je po hudem boju izločil mladega Američana Francesa Tiafoa. Po dveh urah in 34 minutah je Argentinec slavil s 6:4, 3:6 in 7:6 (1). Đoković in Del Potro se bosta ponovno srečala po uvodnem krogu na olimpijskih igrah v Riu, kjer je s 7:6, 7:6 slavil Argentinec.

Uspešno je turnir v Acapulcu začel tudi Rafael Nadal, ki je bil s 6:4, 6:3 boljši od Mische Zvereva.

DUBAJ, osmina finala, tabela

(2.429.159 am. dolarjev, trda podlaga)



MURRAY (VB/1) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

6:2, 6:0

KOHLSCHREIBER (NEM) - MEDVEDEV (RUS)

6:4, 6:4

DONSKOJ (RUS) - FEDERER (ŠVI/3)

3:6, 7:6, 7:6

POUILLE (FRA/7) - COPIL (ROM)

6:1, 6:4

VERDASCO (ŠPA) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/6)

6:4, 3:6, 7:5

MONFILS (FRA/4) - EVANS (VB)

6:4, 3:6, 6:1

HAASE (NIZ) - BERDYCH (ČEŠ/5)

3:6, 6:3, 6:4

DŽUMHUR (BIH) - GRANOLLERS (ŠPA)

6:3, 6:4

ACAPULCO, 1. krog, tabela

(1.491.310 am. dolarjev, trda podlaga)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - KLIŽAN (SLK)

6:3, 7:6

DEL POTRO (ARG) - TIAFOE (ZDA)

6:4, 3:6, 7:6

YOUNG (ZDA) - TOMIĆ (AVS)

7:6, b.b.

KYRGIOS (AVS/6) - SELA (IZR)

3:6, 6:3, 6:3

THIEM (AVT/4) - SIMON (FRA)

7:6, 6:3

MANNARINO (FRA) - FRITZ (ZDA)

3:6, 7:6, 6:4

QUERREY (ZDA) - EDMUND (VB)

6:2, 4:6, 6:3

GOFFIN (BEL/5) - ROBERT (FRA)

6:1, 6:2



JOHNSON (ZDA) - ISNER (ZDA/8)

6:4, 6:4

ESCOBEDO (ZDA) - KOZLOV (ZDA)

6:1, 2:6, 6:0

ČORIĆ (HRV) - GOMEZ (MEH)

6:1, 6:1

ČILIĆ (HRV/3) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:3, 4:6, 6:0

NIŠIOKA (JAP) - SOCK (ZDA/7)

3:6, 6:2, 6:1

THOMPSON (AVS) - LOPEZ (ŠPA)

2:6, 6:3, 6:3

LORENZI (ITA) - LU (TJV)

4:6, 6:3, 6:4

NADAL (ŠPA/2) - M. ZVEREV (NEM)

6:4, 6:3

R. K., M. L.