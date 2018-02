Federerjev števec vladanja nadaljuje pri 303 tednih

19. februar 2018 ob 07:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Roger Federer se je februarja 2004 prvič povzpel na vrh lestvice ATP. 18 let pozneje se spet ponaša kot uradno najboljši teniški igralec na svetu.

Švicar si je to zagotovil v petek, ko se je prebil v polfinale Rotterdama, ta turnir je pozneje tudi osvojil. Svež pogled na ATP-lestvico kaže spet njegovo ime na vrhu. Z dobrimi 36 leti je najstarejši igralec, ki je bil kadar koli številka 1 svetovnega tenisa. Podrl je še en rekord, saj je med časom njegovega prvega in zadnjega (se pravi trenutnega) vodstva minilo dobrih 14 let. Prejšnji rekorder je bil Rafael Nadal, ki ima razpon dobrih devet let.

Najboljši več kot 300 tednov

Federer je bil že prej rekorder po številu tednov na vrhu lestvice ATP, zdaj je začel svoj 303. teden kraljevanja, drugi v tej statistiki je Pete Sampras (286).

Aljaž Bedene se je po finalu v Buenos Airesa prebil na 43. mesto, kar je njegov največji uspeh v karieri in izenačitev slovenskega rekorda, 43. je bil namreč tudi Grega Žemlja (julija 2013). Bedene ima letos zelo dobro razmerje zmag in porazov (7-4). Za kar tri od štirih porazov sta bila krivca igralca, ki sta na lestvici ATP zasedala mesta med prvimi šestimi (dvakrat ga je ugnal Dominic Thiem, v Melbournu pa Roger Federer).

ATP, 19. februar: 1. (2) R. FEDERER ŠVI 10.105 2. (1) R. NADAL ŠPA 9.760 3. (3) M. ČILIĆ HRV 4.960 4. (5) G. DIMITROV BLG 4.635 5. (4) A. ZVEREV NEM 4.450 6. (6) D. THIEM AVT 4.220 7. (7) D. GOFFIN BEL 3.280 8. (8) J. SOCK ZDA 2.880 9. (11) K. ANDERSON JAR 2.825 10. (9) J.-M. DEL POTRO ARG 2.815 11. (10) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.660 12. (12) S. QUERREY ZDA 2.595 13. (13) S. WAWRINKA ŠVI 2.475 14. (14) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.470 15. (15) N. KYRGIOS AVS 2.395 ... 43. (51) A. BEDENE SLO 1.098 109. (108) B. KAVČIČ SLO 526 198. (200) B. ROLA SLO 270 WTA, 19. februar: 1. (1) C. WOZNIACKI DAN 8.010 2. (2) S. HALEP ROM 7.965 3. (4) G. MUGURUZA ŠPA 6.175 4. (3) E. SVITOLINA UKR 5.910 5. (5) K. PLIŠKOVA ČEŠ 5.080 6. (6) J. OSTAPENKO LAT 5.000 7. (7) C. GARCIA FRA 4.625 8. (8) V. WILLIAMS ZDA 4.277 9. (9) A. KERBER NEM 3.220 10. (21) P. KVITOVA ČEŠ 3.086 11. (10) J. GÖRGES NEM 2.910 12. (11) J. KONTA VB 2.875 13. (12) S. STEPHENS ZDA 2.813 14. (13) K. MLADENOVIC FRA 2.775 15. (14) M. KEYS ZDA 2.703 ... 90. (89) P. HERCOG SLO 721 171. (171) D. JAKUPOVIĆ SLO 340 200. (201) T. ZIDANŠEK SLO 285

