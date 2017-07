Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Po lanskem odmoru zaradi poškodbe kolena se je zdelo, da se bo Švicar zaustavil pri številki 17. Zdaj ima že 19 naslovov na turnirjih velike četverice. Zelo težko ga bo ujeti, čeprav Rafael Nadal ne zaostaja veliko. Pri 31 letih je zbral 15 lovorik za grand slam. Foto: EPA Številni navijači so pozdravili osemkratnega zmagovalca na balkonu osrednjega igrišča. Foto: EPA Marin Čilić se je zelo slabo gibal zaradi žuljev na stopalu. Hrvat ostaja pri enem naslovu za grand slam. Septembra 2014 je bil najboljši v New Yorku, kjer je v polfinalu edinkrat v karieri ugnal Federerja. Foto: EPA Myla Rose, Charlene Riva, Lenny in Leo vzamejo Federerju veliko časa. Pred finalom niso dobro spali, saj je nad Wimbledonom ponoči letel helikopter. Otroke je prevzela Mirka, saj je Roger koval taktiko s trenerjema Ivanom Ljubičićem in Severinom Lüthijem. Foto: EPA 6. julij 2003 - prva zmaga Federerja na turnirjih za grand slam. V finalu Wimbledona je ugnal Avstralca Marka Philippoussisa s 7:6, 6:2 in 7:6. Foto: EPA VIDEO Federer odpihnil Čilića z... Sorodne novice Federer bliskovito do rekordne osmice v Wimbledonu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Federerjeva formula za uspeh: Imam le polovični delovni čas

Najstarejši zmagovalec na sveti travi želi braniti naslov

17. julij 2017 ob 06:38

London - MMC RTV SLO

Roger Federer lani ni osvojil nobenega turnirja. Pol leta odmora mu je zelo koristilo, saj letos podira številne rekorde. Osma zmaga v Wimbledonu je bila prav posebna, saj prvič ni oddal niti niza.

Tri tedne pred 36. rojstnim dnem se je Švicar zavihtel na 3. mesto lestvice ATP in ob takem nadaljevanju sezone bi se lahko znova povzpel tudi na vrh, kjer je bil že 302 tedna. Zadnjih 14 dni na Church Roadu je prevladoval. Bjorn Borg je bil leta 1976 zadnji, ki je dvignil najprestižnejšo teniško lovoriko brez izgubljenega niza.

Z devetim naslovom bi ujel Navratilovo

Letos je izgubil le dva obračuna, premagala sta ga Jevgenij Donskoj v Dubaju in Tommy Haas v Stuttgartu. Osvojil je tudi Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, Indian Wells, Miami in Halle. Osma lovorika v Wimbledonu je težko ponovljiv dosežek. William Renshaw in Pete Sampras imata sedem naslovov v All England Clubu, pred njim je le še Martina Navratilova z devetimi.

"Wimbledon je bil vedno moj najljubši turnir. Vsi moji idoli so igrali v finalnih obračunih na osrednjem igrišču. Zgodovina tega turnirja mi veliko pomeni. Pred finalom nisem veliko razmišljal o rekordnem osmem naslovu. Ob podelitvi pokala sem se zavedal, da bom zdaj lahko vse leto užival s to izjemno lovoriko," je poudaril najstarejši zmagovalec Wimbledona, ki je leta 1998 osvojil mladinski turnir in se že zelo hitro spoprijateljil s travnato podlago.

Pred 16 leti zaustavil Samprasa na poti do osme zmage

Leta 2001 je v nepozabnem obračunu osmine finala izločil Samprasa na osrednjem igrišču in s tem končal sanje Američana o osmem naslovu. Prvo od petih zaporednih lovorik je osvojil leta 2003 proti Marku Philippoussisu. Pred petimi leti je ugnal Andyja Murrayja za 17. naslov na turnirjih velike četverice. Vse do januarja je kazalo, da se bo ustavil pri tej številki.

"Osma zmaga je seveda zelo posebna, 14 let po prvi. Veliko se je spremenilo, zdaj sem oče štirih otrok. Vedno sem gledal dvoboje v Wimbledonu, Edberg, Becker in Sampras so me navduševali. Po polfinalu mi je Sampras čestital za zmago in mi želel veliko sreče v finalu. Zelo dobro se razumeva, tudi z drugimi legendarnimi igralci se odlično razumem. Vsi mi privoščijo uspeh. Vedno tudi drugim privoščim rekordne dosežke, saj se moramo zavedati, da je šport večji od posameznika," je razlagal Federer, ki je v Wimbledonu le redko razočaral.

Stahovski ga je šokiral pred štirimi leti

V finalu je izgubil trikrat, najbolj grenak je bil poraz leta 2008 proti Rafaelu Nadalu. Španec je dobil odločilni niz z 9:7 po štirih urah in 48 minutah. Tudi v rubriki največje senzacije Wimbledona ima Federer svoje mesto, saj je leta 2013 v drugem krogu izpadel proti 116. igralcu sveta. Ukrajinec Sergej Stahovski ga je šokiral v štirih nizih.

Čilića izdali žulji

Finalni obračun ni navdušil 15.000 gledalcev, Marin Čilić je imel velike težave z gibanjem zaradi žuljev na stopalu. Hrvat je imel velike težave že v zadnjem nizu polfinala proti Samu Querreyju, vendar je stisnil zobe. Fizioterapevti so ga pripravili za finale, a že v prvem nizu so se bolečine vrnile. Pri hitrih menjavah strani ni imel nobenih možnosti.

Ključna je bila že četrta igra, ko je imel Čilić priložnost za 3:1 na drugi servis Švicarja. Ni je unovčil in nato so se bolečine le še stopnjevale. Številni navijači so upali, da bodo videli ponovitev izjemnega lanskega četrtfinala, ko je Čilić vodil z 2:0, imel tri zaključne žoge, na koncu pa izpadel.

Vse do začetka finala precej napet

"Pred finalom sem razmišljal o svojih prednostih. Seveda je nastopiti enajstkrat v finalu prednost pred debitantom, vendar sem nato gledal ženski finale, ko je Venus izgubila proti Muguruzi. Ne smeš vsega staviti na izkušnje. Odločil sem se, da bom imel pristop mladeniča, ki od prve točke igra agresivno in želi čim hitreje zmagati. Priznam, da sem bil vso nedeljo do začetka finala precej napet. Šele po osvojenem prvem nizu sem se sprostil," je pojasnil Federer, ki sploh ni opazil solz Čilića ob odmoru sredi drugega niza. "Ves čas sem bil osredotočen na dvoboj in sploh nisem vedel, da ima Čilić težave. Sploh nisem videl, da je jokal med odmorom v drugem nizu. Marin je zelo pošten igralec, odlično se razumeva, sva prijatelja."

Načrtuje obrambo naslova

Številni uspešni športniki predolgo vlečejo kariere in nekateri spremljevalci teniškega dogajanja so mu svetovali, da bi morda lahko premislil o koncu kariere na vrhuncu.

"V glavi imam po navadi pripravljen spored turnirjev za leto vnaprej. Vsekakor mislim braniti naslov prihodnje leto. Zagotovil v športu ni, poškodbe so vedno mogoče. Rehabilitacija pri 36 letih ni preprosta stvar, zato še bolj spoštujem Tommyja Haasa," je vsa namigovanja zavrnil švicarski virtuoz. V ponedeljek, 2. julija 2018, ob 14.00 bo torej znova na osrednjem igrišču.

Manj turnirjev pomeni več časa za družino

Na novinarski konferenci po koncu finala je dobil tudi zelo zanimivo vprašanje, ali si lahko predstavlja, da bi zaigral v Wimbledonu, ko bo dopolnil 40 let. "Nekaj je nastopiti pri 40 letih, nekaj popolnoma drugega pa je osvojiti Wimbledon. Verjetno bi si moral vzeti 300 dni odmora, a to vedno ne pomaga. Trening je ena stvar, obračuni na najvišji ravni pa nekaj čisto drugega. Zelo pomembno je, kako se tvoje telo odziva na pritisk. Zame bo v prihodnjem obdobju ključno, da pravilno razporedim število turnirjev, trening in odmor," je pojasnil Federer.

"Okoli sebe sem zbral prave ljudi. Žena me spodbuja, naj nadaljujem kariero. Ona je moj največji navijač. Še vedno rad igram na največjih stadionih na svetu. Potovanja me ne motijo, treniram še vedno rad. Igram precej manj turnirjev in ostane mi več časa za družino, kar me zelo osrečuje. Imam le polovični delovni čas v zadnjem obdobju," se je pošalil 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V New Yorku ni zmagal že devet let

Avgusta ima v načrtu mastersa v Montrealu in Cincinnatiju, zadnji grand slam sezone se začenja 28. avgusta v New Yorku, kjer je Federer zadnjič zmagal leta 2008. Konkurenca na trdi podlagi bo močna, čeprav ima Murray težave s kolkom, Đoković pa s komolcem.

Aleš Golob