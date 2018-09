Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Romano Fenati si je privoščil neverjetno neumnost: pri visoki hitrosti je stisnil zavoro Manzijevega motorja. Foto: Reuters Sorodne novice Dovizioso dobil VN San Marina, Rossi sedmi Dodaj v

Fenati se je opravičil, a vseeno izgubil službo

Pri 200 km/h tekmecu pritisnil na zavoro

10. september 2018 ob 18:50

Misano - MMC RTV SLO

Italijanski dirkač Romano Fenati bo še dolgo obžaloval trenutek nerazsodnosti na nedeljski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu, zaradi česar ga je zdaj odpustila še njegova ekipa Marinelli Spiners.

Fenati, ki dirka v razredu moto2, si je v Misanu privoščil izjemno nevarno in nešportno potezo, ki so jo obsodili vsi v motociklistični karavani: sredi dirke je segel do krmila tekmeca Stefana Manzija in stisnil ročico zavore. Manzi, ki je takrat dirkal z 200 km/h, je za trenutek izgubil oblast nad motorjem, a ga je nato na srečo spet obvladal.

Fenatija je hitro kaznovalo vodstvo tekmovanja in ga suspendiralo za dve dirki, a bo post očitno trajal dlje, saj so ga danes odpustili v ekipi Marinelli Snipers.

"Ekipa Marinelli Snipers nepreklicno prekinja sodelovanje z Romanom Fenatijem. Vzrok je njegovo nešportno, nevarno in škodljivo vedenje na dirki v Misanu. Obžalujemo, da je kot član naše ekipe na tak način ogrozil varnost in življenje drugega dirkača, takšno ravnanje nima opravičila. V ekipi pa se opravičujemo vsem, ki jih je ta poteza prizadela," so zapisali.

Dan po incidentu se je, očitno z nekoliko ohlajeno glavo, nevarnosti svojega početja zavedel tudi sam Fenati in se za nešportno potezo opravičil:

"Opravičujem se vsemu športnemu svetu. Želim si, da bi bilo vse skupaj le mora. Poteza je bila obupna, nisem se odzval kot pravi športnik; če bi to naredil, bi počakal na konec dirke in pravico poiskal pri vodstvu tekmovanja. Ne bi se smel tako odzvati na provokacijo, a v tistem hipu sem hotel le pokazati, kako je, če se vedeš nevarno," je obžaloval 22-letnik in dodal: "Žal imam precej vzkipljiv značaj, toda tisti, ki me dobro poznajo, vedo, da ne bi nikoli namenoma koga spravil v nevarnost."

Malo pred incidentom sta se Fenati in Manzi že dotaknila in zaradi vožnje zunaj steze izgubila nekaj mest.

Fenati je našel še dobro stran tega, da nima več službe: "Zdaj bom imel dovolj časa, da analiziram dogajanje in si prečistim glavo."

