Fenerbahče ni zapravil enajstih točk prednosti

Ključna tretja četrtina: 24:11

2. februar 2017 ob 20:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Fenerbahčeja so dobili derbi 21. kroga Evrolige. V Carigradu so pred 13 tisoč navijači premagali moskovski CSKA s 77:71.

Fenerbahče je ključno razliko naredil v tretji četrtini, ki jo je dobil s 24:11. Pero Antić je na začetku zadnje četrtine poskrbel za vodstvo 62:51, toda CSKA ni zganjal panike. S košem Nanda De Cola (23 točk) se je na začetku 36. minute približal na 65:61 in tudi v predzadnji minuti (71:67) ohranjal upe na uspeh. Najboljši igralec Fenerbahčeja Ekpe Udoh (15 točk in 11 skokov) je nato pod obročem prednost turške ekipe povišal na 73:67, CSKA, pri katerem spet ni igral Miloš Teodosić, pa je slabo odigral zadnji napad in tekma lanskih finalistov Evrolige (CSKA je takrat zmagal po podaljšku s 101:96) je bila odločena.

Evroliga, 21. krog:

UNICS KAZAN - OLYMPIACOS

75:90 (13:33, 23:23, 18:13, 21:21)

Langford 25; Green 25, Printezis 20.

FENERBAHČE - CSKA MOSKVA

77:71 (15:14, 21:26, 24:11, 17:20)

Udoh 15, Bogdanović 12; DeColo 23, Higgins 11.

ŽALGIRIS - BARCELONA

89:85 (18:24, 21:14, 22:23, 28:24)

Lekavičius 17, Milaknis 14; Navarro 17, Koponen 12.



BROSE BAMBERG - MACCABI

90:75 (16:21, 25:22, 25:10, 24:22)

Strelnieks 25, Miller 17; Goudelock 22, Seeley 19.

Ob 20.45:

EMPORIO ARMANI - DARÜŠAFAKA

Petek ob 18.00:

GALATASARAY - PANATHINAIKOS



Ob 20.30:

BASKONIA - REAL MADRID



Ob 20.45:

CRVENA ZVEZDA - ANADOLU EFES

Lestvica: CSKA MOSKVA 21 15 6 +155 36 OLYMPIACOS 21 15 6 +111 36 REAL MADRID 20 15 5 +137 35 FENERBAHČE 21 14 7 +28 35 CRVENA ZVEZDA 20 12 8 +44 32 BASKONIA 20 12 8 +36 32 PANATHINAIKOS 20 11 9 +24 31 DARÜŠAFAKA 20 10 10 -2 30 ------------------------------------- ŽALGIRIS 21 9 12 -45 30 ANADOLU EFES 20 9 11 -12 29 BARCELONA 21 8 13 -71 29 UNICS KAZAN 21 7 14 -91 28 BROSE BAMBERG 20 7 13 -14 27 MACCABI 20 7 13 -89 27 EMPORIO ARMANI 20 6 14 -118 26 GALATASARAY 20 6 14 -93 26

T. O.