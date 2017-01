Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Marcel Hirscher je v drugi vožnji naravnost blestel. Foto: Reuters Dave Ryding je presenetljivo vodil po prvi vožnji. Foto: Reuters VIDEO Izjemna vožnja Hirscherja... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fantastična vožnja Hirscherja v Kitzbühelu

Štefan Hadalin 21.

22. januar 2017

zadnji poseg: 22. januar 2017 ob 14:59

Kitzbühel

Tridnevni smučarski praznik v Kitzbühelu se je končal s slavjem Avstrijca Marcela Hirscherja.

Hirscher je finalni nastop na enem najtežjih slalomov na svetu začel silovito, zmago pa si je prislužil s fenomenalno drugo vožnjo (1:45,23).

Vodilni po prvi vožnji Dave Ryding je odlično predstavo ponovil tudi v drugi vožnji in se zavihtel na drugo mesto (+0,76). To je velik uspeh, saj je Britanec svoji državi priboril prve stopničke po letu 1981.

Tretje mesto je zasedel Rus Aleksander Horošilov (+1,11).

Slovenski smučar Štefan Hadalin je v finalu tako kot v prvi vožnji ponovno odlično smučal v srednjem delu, kjer je dvignil tempo, v spodnjem delu pa ni bil več tako hiter. Slalom v Kitzbühelu je končal na 21. mestu. Hadalin se že tretjo tekmo zapored veseli točk za svetovni pokal, kar dokazuje, da je v odlični formi.

Kranjec odstopil v 1. vožnji

Proga je bila že po prvi vožnji načeta, zavoji so bili težki, prve proge tako ni izpeljalo kar 26 smučarjev, med njimi tudi Slovenec Žan Kranjec, pa tudi vodilni v seštevku do Kitzbühela Norvežan Henrik Kristoffersen. Odstopili so še Andre Myhrer, Manfred Moelgg, Mattias Hargin in Patrick Thaler ...

Končni vrstni red: 1. M. HIRSCHER AVT 1:45,23 2. D. RYDING VB +0,76 3. A. HOROŠILOV RUS 1,11 4. L. K. HAUGEN NOR 1,15 5. D. YULE ŠVI 1,61 6. F. NEUREUTHER NEM 1,88 7. E. READ KAN 1,92 8. M. SCHWARZ AVT 1,99 9. J. NORDBOTTEN NOR 2,11 10. A. PINTURAULT FRA 2,42 11. G. RAZZOLI ITA 2,43 12. S. FOSS SOLEVAAG NOR 2,47 . R. ZENHÄUSERN ŠVI 2,47 14. J.-B. GRANGE FRA 2,52 15. T. SALA ITA 2,55 21. Š. HADALIN SLO 8,23 Žan Kranjec je odstopil v 1. vožnji.

SKUPNI VRSTNI RED (22/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.080 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 692 3. A. PINTURAULT FRA 681 4. K. JANSRUD NOR 544 5. F. NEUREUTHER NEM 485 6. M. MÖLGG ITA 428 7. A. A. KILDE NOR 380 8. D. PARIS ITA 339 9. M. FAIVRE FRA 315 10. C. JANKA ŠVI 285 ... 34. B. KLINE SLO 144 37. Ž. KRANJEC SLO 139 83. M. ČATER SLO 54 87. Š. HADALIN SLO 47 94. K. KOSI SLO 36 142. T. DEBELAK SLO 5





