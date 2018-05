Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Alex Ferguson je z Manchester Unitedom osvojil kar 38 lovorik. Foto: EPA Legenda trenerskega posla Alex Ferguson si je pred dnevi ogledal derbi med Manchester Unitedom in Arsenalom. Foto: Reuters Dodaj v

Ferguson na nujno operacijo zaradi možganske krvavitve

Operacijo je uspešno prestal

5. maj 2018 ob 21:12

Legendarnega nekdanjega trenerja Manchester Uniteda sira Alexa Fergusona so nujno operirali zaradi možganske krvavitve.

Kot piše britanski Guardian, so 76-letnega trenerja v bolnišnico sprejeli v soboto zjutraj, kjer je že uspešno prestal operacijo, zdaj je na intenzivni negi.

"Sir Alex Ferguson je danes prestal nujno operacijo zaradi možganske krvavitve. Operacija je bila uspešna, zdaj potrebuje čas na intenzivni negi. Njegova družina je zaprosila za zasebnost," je v izjavi za javnost zapisal Manchester United.

Fergusonov sin Darren, ki je prav tako nogometni trener, je manjkal na tekmi svoje ekipe Doncaster Rovers zaradi "zasebnih razlogov", kot se je pozneje izkazalo zaradi nujne operacije svojega očeta.



26 let na klopi Manchestra

Konec leta 1986 je prevzel Manchester United, klubu povrnil staro slavo in ga v četrt stoletja nadgradil v enega največjih velikanov nogometnih igrišč. V njegovem obdobju je klub osvojil 13 naslovov državnega prvaka in dva evropska naslova. Ekipo je vodil vse do upokojitve maja 2013.

