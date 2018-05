Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sir Alex Ferguson je bil tudi v zadnjih sezonah redni obiskovalec tekem rdečih vragov. Foto: Reuters Dodaj v

Ferguson ni več na intenzivnem oddelku

Rehabilitacijo bo nadaljeval na navadnem bolniškem oddelku

9. maj 2018 ob 22:27

Sir Alex Ferguson, ki je v soboto preživel možgansko kap, ni več na intenzivnem oddelku bolnišnice. Nekdanji strateg rdečih vragov se je v torek zbudil iz kome in se že pogovarjal z zdravniškim osebjem in družino.

"Sir Alex ne potrebuje več intenzivne nege. Rehabilitacijo bo nadaljeval na navadnem bolniškem oddelku," so zapisali pri Manchester Unitedu. Pri rdečih vragih so še dodali, da se vsi, tako klub kot njegova družina, zahvaljujejo za številne izraze podpore in dobre želje z vsega sveta, ki so jih navijači poslali ali sporočili prek družbenih omrežij.

76-letni Škot, ki je pred natančno petimi leti oznanil, da odhaja v pokoj, je najuspešnejši britanski trener vseh časov. Z Manchester Unitedom je med letoma 1986 in 2013 osvojil 38 lovorik, 13-krat je bil angleški, dvakrat pa tudi evropski prvak (1999 in 2008). Po odhodu Fergusona je vitrina tega slavnega kluba precej bolj prazna, Premier lige od leta 2013 niso več osvojili.

