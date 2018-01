Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rudy Fernandez je zagotovil Realu 12. zmago. Foto: www.alesfevzer.com Trener Baskonie Pedro Martinez se je jezil tudi na sodnike. Foto: EPA Dodaj v

Fernandez po podaji Dončića zadel za zmago Reala

CSKA razbil Anadolu Efes

17. januar 2018 ob 22:42

Košarkarji Baskonie so bili blizu presenečenja v Madridu v 18. krogu Evrolige. Real se je izvlekel v končnici, ko je Luka Dončić podal do Rudyja Fernandeza, ki je 2,9 sekunde pred koncem zadel za zmago.

18-letni Dončić je v slabih 21 minutah na igrišču zbral 12 točk in dodal še štiri skoke ter imel po tri podaje in ukradene žoge. Madridčani imajo 12 zmag in so na tretjem mestu.

Baskonia, ki se bori za preboj med osmerico, je odlično začela zadnjo četrtino. Po koših Jasona Grangerja in Vincenta Poirierja je šest minut pred koncem srečanja povedla z 68:61. Rodrigue Beaubois je povišal na 72:64, v zadnjih petih minutah pa so Baski dosegli le še točko.

Dončić je zadel tri izmed štirih prostih metov v napeti končnici, minuto in 25 sekund pred koncem pa je izenačil na 73:73. V zadnjem napadu gostov Beaubois in Thornike Shengelia nista bila natančna, nato pa je Dončić na desni strani našel Fernandeza. 32-letnik je bil natančen. Baskonia ni imela več minute odmora, zato je poskušal Granger s polovice igrišča, a je bil daleč od uspeha.

CSKA razbil Anadolu Efes

Zoran Dragić je z Anadolu Efesom visoko izgubil v Moskvi. CSKA je bil boljši kar s 110:79. Dragić je igral dobrih 16 minut in dosegel 11 točk za turško ekipo.

Že v torek sta igrala Aleksej Nikolić in Beno Udrih, njuna kluba Bamberg in Žalgiris sta se pomerila med seboj. Nikolićevo moštvo je slavilo s 93:86, prispevka slovenskih igralcev pa sta bila skromna, dve točki je dosegel Udrih, Nikolić je ostal brez koša.

18. krog:

CSKA MOSKVA - ANADOLU EFES

110:79 (35:21, 23:25, 23:15, 29:18)

Higgins 21, Rodriguez 16; Motum 19, Dragić 11 (3/5 za dve, 1/3 za tri).



FENERBAHČE - PANATHINAIKOS

67:62 (18:20, 17:10, 12:20, 20:12)

Thompson 14, Vesely 12; Singleton 14.

REAL MADRID - BASKONIA

75:73 (18:17, 16:17, 25:27, 16:12)

Causeur in Thompkins po 13, Dončić 12 (2/6 za dve, 1/3 za tri), 4 skoki in 3 podaje v 21 minutah, Fernandez 12, Tavares 11; Beaubois 18, Voigtman in Janning po 10.

OLIMPIA MILANO - UNICAJA MALAGA

101:87 (31:22, 19:22, 29:27, 22:16)

Goudelock 18, Kuzminskas 17; Nedović 22, Brooks 19.

CRVENA ZVEZDA - HIMKI

70:79 (21:14, 16:17, 17:21, 16:27)

Rochestie 27, Dangubić 20; Šved 29, Anderson 14, Thomas 11.

BROSE BAMBERG - ŽALGIRIS

93:86 (21:23, 16:21, 27:17, 29:25)

Rubit 22, Hackett 16, Musli 14 ... Nikolić 0 točk, ena podaja v 3 min; White 23, Milaknis 18 ... Udrih 2 (1/2 za dve), en skok in ena podaja v 10 minutah.



OLYMPIACOS - MACCABI

94:64 (24:16, 29:24, 17:11, 24:13)

Spanulis 13, McLean in Milutinov po 12; Jackson 13, Tyus 10.



VALENCIA - BARCELONA

81:76 (22:14, 21:22, 19:23, 19:17)

Dubljević 19, Martinez 13; Oriola 15.

Lestvica: CSKA MOSKVA 18 14 4 +204 32 OLYMPIACOS 18 13 5 +41 31 REAL MADRID 18 12 6 +120 30 FENERBAHČE 18 12 6 +114 30 PANATHINAIKOS 18 12 6 +48 30 ŽALGIRIS 18 11 7 -3 29 HIMKI MOSKVA 18 10 8 -35 28 MACCABI 18 9 9 -57 27 ------------------------------------ BASKONIA 18 8 10 +19 26 UNICAJA MALAGA 18 7 11 -73 25 CRVENA ZVEZDA 18 7 11 -82 25 BROSE BAMBERG 18 7 11 -91 25 BARCELONA 18 6 12 +26 24 VALENCIA 18 6 12 -46 24 OLIMPIA MILANO 18 5 13 -87 23 ANADOLU EFES 18 5 13 -98 23

