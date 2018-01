Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Javier Fernandez je bil brez pravega tekmeca v Moskvi. Foto: Reuters Dodaj v

Fernandez šestič evropski prvak, manjka mu še olimpijsko zlato

Srebro in bron osvojila Rusa

19. januar 2018 ob 21:00

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Javier Fernandez ostaja nepremagljiv na evropskem prizorišču umetnostnega drsanja. Na evropskem prvenstvu v Moskvi je prepričljivo osvojil naslov prvaka, kar je zanj že šesta zaporedna zlata medalja na EP-jih.

Španec je brez težav ubranil vodstvo po kratkem programu in ga po prostem programu spremenil še v zlato medaljo. Za njim sta ostala domača aduta, pred katerima je imel Španec več kot 20 točk naskoka. Srebro je pripadlo Dmitriju Alijevu, bron pa Mihailu Koljadi. Fernandez je na EP-jih nepremagan vse od leta 2013 v Zagrebu, ko je začel niz zmag, v bogati zbirki pa ima še dva svetovna naslova iz let 2015 in 2016.

Njegov naslednji cilj pa bodo olimpijske igre v Pjongčangu, saj prav olimpijska medalja edina še manjka v njegovi zbirki, pred štirimi leti v Sočiju je bil četrti.

S šestim naslovom se je Fernandez še nekoliko bolj približal doslej precej nedotakljivim legendam tega športa; Šved Ulrich Salchow je slavil devetkrat na začetku 20. stoletja, Avstrijec Karl Schäfer ima osem naslovov. Rus Jevgenij Plušenko, ki je bil v Moskvi tudi v trenerskem štabu Fernandeza, pa ima sedem naslovov evropskega prvaka. A le Schäfer ima z neprekinjenimi slavji med letoma 1929 in 1936 daljši zaporedni niz zmag.

C. R.