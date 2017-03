Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Fernando Alonso je nezadovoljen z japonskim proizvajalcem pogonskih sklopov. Foto: Reuters Gre za osebo, ki je zelo tekmovalna. Ob njegovi vrnitvi k McLarnu so številni napovedovali morebitne težave z dirkalnikom in pogonskim sklopom, a Fernando še vedno ostaja zvest. Ali počasi izgublja potrpljenje? Seveda. Tudi jaz ga izgubljam. Toda morava ostati profesionalca, opozarjati in obravnavati moramo vse težave. Eric Boullier, dirkaški direktor McLarna Alonsu se po koncu letošnje sezone izteče pogodba z McLarnom. Španec je dejal, da po morebitni slabi sezoni ne namerava končati kariere. Celo nasprotno, slabi rezultati naj bi ga še bolj motivirali za vztrajanje v kraljici motošporta. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fernando Alonso bo imel počasi vsega dovolj

Boullier: Fernando ostaja zvest McLarnu

9. marec 2017 ob 12:08

Barcelona - MMC RTV SLO

Zadnja zmaga dvakratnega svetovnega prvaka v formuli ena Fernanda Alonsa ima že zelo dolgo brado in v novi sezoni bo - kot kaže - imela še daljšo.

Španski dirkač, po mnenju številnih ob Lewisu Hamiltonu trenutno najboljši dirkač v elitnem razredu motošporta, se je pred začetkom sezone 2015 preselil k McLarnu, katerega član je bil že leta 2007.

Podal se je v neznano, saj je McLaren tedaj zamenjal dobavitelja pogonskega sklopa - zahvalil se je Mercedesu in se podal na skupno pot s Hondo, s katero je ob koncu osemdesetih let dominiral v kraljici motošporta.

Toda tveganje se Alonsu, zaenkrat, še ni izplačalo. V zadnjih dveh sezonah so pri McLarnu precej zaostali za najboljšimi ekipami, težave jim povzroča predvsem pogonski sklop japonskega konglomerata, ki nikakor ne najde priključka z Mercedesom in Ferrarijem.

Pred začetkom letošnjih zimskih tesitranj v Barceloni so bili v Wokingu prepričani, da so sestavili dirkalnik, s katerim bosta dirkača lahko konkurirala za najvišja mesta, a zaenkrat so pričakovanja povsem nerealna.

Alonso: McLaren pripravljen na zmage

Že od začetka zimskih testiranj se pri McLarnu ubadajo s težavami s Hondinim pogonskim sklopom, ki so ga že večkrat popravili in modificirali. "McLaren je pripravljen na zmage, Honda pa ne. Mislim, da s šasijo ne zaostajamo veliko, naša največja težava je Hondin pogonski sklop. Nobene zanesljivosti ni, nobene moči. V ravninah smo za 30 kilometrov na uro počasnejši od drugih. To je treba izboljšati. Vsi se morajo bolj potruditi, to tudi pričakujem – in to takoj," je svoje razočaranje izrazil Alonso.

Boullier: Fernando ostaja zvest

"Da, Fernando izgublja potrpljenje, a to še ne pomeni, da se bo kar tako predal," je za britansko televizijo Sky dejal dirkaški direktor ekipe Eric Boullier. "Gre za osebo, ki je zelo tekmovalna. Ob njegovi vrnitvi k McLarnu so številni napovedovali morebitne težave z dirkalnikom in pogonskim sklopom, a Fernando še vedno ostaja zvest. Ali počasi izgublja potrpljenje? Seveda. Tudi jaz ga izgubljam. Toda morava ostati profesionalca, opozarjati in obravnavati moramo vse težave," je še dodal Francoz.

Alonso, ki je z Renaultom dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka v letih 2005 in 2006, je nazadnje slavil s ferrarijem v sezoni 2013, ko je dobil domačo dirko za VN Španije v Barceloni. Na novo slavje bo moral 35-letnik Asturijec očitno še nekoliko počakati.

Mitja Lisjak, @lisjakm