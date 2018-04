Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel sta poslala močan signal Mercedesu, saj sta bila na petkovem treningu precej hitrejša. Foto: Reuters Dodaj v

Ferrari več kot pol sekunde hitrejši od Mercedesa

Kvalifikacije v soboto ob 17. uri

6. april 2018 ob 19:42

Sakhir - MMC RTV SLO

Kimi Räikkönen je bil najhitrejši na drugem petkovem treningu pred nedeljsko dirko za VN Bahrajna v Sakhirju, le stotinko pa je zaostal zmagovalec uvodne dirke Sebastian Vettel.

Mercedesova dirkača sta bila pod žarometi od obeh Ferrarijev počasnejša za več kot pol sekunde.

Tretji čas je imel Valtteri Bottas, četrtega pa branilec naslova Lewis Hamilton, ki ni imel svojega dne in je naredil kar nekaj napak. Že na prvem treningu (peti čas), na katerem je najboljši čas postavil Red Bullov dirkač Daniel Ricciardo, Hamilton ni bil v ospredju.

A tudi pri Ferrariju ni šlo brez težav. Petnajst minut pred koncem treninga je moral Räikkönen zapeljati s steze, ker mehaniki niso dobro pričvrstili kolesa.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 17. uri, dirka pa se bo v nedeljo začela ob 17.10.

Lani je zmagal Vettel pred Hamiltonom.

Izidi prvega treninga: 1. D. RICCIARDO Red Bull 1:31,060 2. V. BOTTAS Mercedes +0,304 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,398 4. S. VETTEL Ferrari 0,410 5. L. HAMILTON Mercedes 1,212 6. R. GROSJEAN Haas 1,456 7. P. GASLY Toro Ross 1,719 8. C. SAINZ Renault 1,825 9. K. MAGNUSSEN Haas 1,911 10. N. HÜLKENBERG Renault 2,044 11. F. ALONSO McLaren 2,136 12. C. LECLERC Sauber 2,218 Izidi drugega treninga: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:29,817 2. S. VETTEL Ferrari +0,011 3. V. BOTTAS Mercedes 0,563 4. L. HAMILTON Mercedes 0,655 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,928 6. D. RICCIARDO Red Bull 0,934 7. N. HÜLKENBERG Renault 1,403 8. P. GASLY Toro Rosso 1,415 9. F. ALONSO McLaren 1,465 10. S. VANDOORNE McLaren 1,605 11. R. GROSJEAN Haas 1,774 12. C. SAINZ Renault 1,784

T. O.