Ferstl po poti Wasmeierja, Kline med 15 najboljših

Po številki 38 tekme konec

15. december 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 16:23

Val Gardena - MMC RTV SLO

Nemec Josef Ferstl je v Val Gardeni izkoristil vremenske razmere in se v superveleslalomu veselil prve zmage v svetovnem pokalu.

Ferstl, ki do danes ni bil boljši od petega mesta, je s številko 2 izkoristil dobre vremenske razmere. Pozneje se je namreč vidljivost poslabšala, zaradi česar so morali po enajstih nastopih tekmo za dvajset minut prekiniti. Ko je bilo v cilju 38 (od 80) tekmovalcev, so prireditelji po daljšem premoru tekmo končali. V cilju je bilo dovolj smučarjev, da je bila tekma veljavna.

Šele druga nemška zmaga

To je šele druga nemška zmaga na moških superveleslalomih za svetovni pokal, potem ko je leta 1991 zmagal Markus Wasmeier. "Sreča je bila na moji strani. Neverjetno. Veliko in trdo smo delali za to, imamo tudi super ekipo," je bil vesel 28-letni Ferstl, ki so mu šle na roko tudi napake konkurence, predvsem obeh Norvežanov, Aksla Lunda Svindala (9.) in Kjetila Jansruda (35.), zmagovalca zadnjih petih superveleslalomov na tem prizorišču.

Na odru še dva Avstrijca

Razlike pri vrhu so bile majhne, saj prvih sedem tekmovalcev loči vsega 39 stotink sekunde. Ferstlu sta se na odru pridružila še Avstrijca Max Franz (zaostal je le dve stotinki) in Matthias Mayer (+0,10), ki je imel pri drugem vmesnem času najboljši dosežek, potem pa je na poljani Ciaslat naredil napako. Napaka na istem mestu je od vrha odrezala tudi vodilnega v letošnjem skupnem superveleslalomskem seštevku Kjetila Jansruda, ki je bil pri drugem vmesnem času še desetinko pred Ferstlom.

Kline nastopal najbolje letos

Boštjan Kline ni smučal v najboljših razmerah in je kar dobro opravil svojo nalogo, saj je s 13. mestom dosegel najboljšo uvrstitev sezone. "Ko sem prišel v cilj, sem bil razočaran, mislil sem, da bo rezultat boljši, ampak s smučanjem sem zadovoljen," je povedal Kline. Martin Čater je s 30. mestom ujel eno točko, Klemen Kosi pa je bil 36. Tilen Debelak (številka 55) ni dobil priložnosti.

Brez ženskega smuka

Težave z vremenom pa imajo v Val d'Iseru, kjer so morali organizatorji odpovedati tudi drugi trening ženskega smuka. Ker organizatorjem ni uspelo izpeljati niti enega treninga, ta konec tedna ne smejo izpeljati smuka. Tako bo v soboto in nedeljo na sporedu superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. J. FERSTL NEM 1:35,28 2. M. FRANZ AVT +0,02 3. M. MAYER AVT 0,10 4. A. A. KILDE NOR 0,22 5. V. KREICHMAYR AVT 0,30 6. A. SANDER NEM 0,38 7. A. THEAUX FRA 0,39 8. P. FILL ITA 0,52 9. A.-L. SVINDAL NOR 0,60 10. B. FEUZ ŠVI 0,71 ... 13. B. KLINE SLO 1,12 30. M. ČATER SLO 2,26 36. K. KOSI SLO 3,25

Svetovni pokal skupno (9/37): 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 285 točk 2. M. HIRSCHER AVT 274 3. A. L. SVINDAL NOR 274 4. K. JANSRUD NOR 249 5. V. KRIECHMAYR AVT 243 6. B. FEUZ ŠVI 234 7. M. FRANZ AVT 211 8. A. PINTURAULT FRA 203 9. M. MAYER AVT 202 10. A.-A. KILDE NOR 195 ... 35. Ž. KRANJEC SLO 54 48. B. KLINE SLO 40 52. Š. HADALIN SLO 34 57. M. ČATER SLO 31 Superveleslalom (3/6): 1. K. JANSRUD NOR 180 točk 2. V. KRIECHMAYR AVT 174 3. M. FRANZ AVT 172 4. J. FERSTL NEM 144 5. H. REICHELT AVT 136 6. A. A. KILDE NOR 132 7. A. L. SVINDAL NOR 114 8. A. THEAUX FRA 102 9. M. MAYER AVT 100 10. P. FILL ITA 79 ... 19. B. KLINE SLO 34 23. M. ČATER SLO 25





