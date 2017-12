Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Josef Ferstl je pred Val Gardeno najvišje posegel po petem mestu, lani je bil v isti disciplini peti v Santa Caterini. Foto: Reuters Dodaj v

Ferstl se veseli prve zmage, Kline med najboljših 15

Po številki 38 tekme konec

15. december 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 15. december 2017 ob 14:50

Val Gardena - MMC RTV SLO

Nemec Josef Ferstl je v Val Gardeni izkoristil vremenske razmere in se v superveleslalomu veselil sploh prve zmage v svetovnem pokalu.

Ferstl se je na progo podal s številko 2 in izkoristil dobre vremenske razmere. Kasneje se namreč vidljivost poslabšala, zaradi česar so po 11 nastopih tekmo morali prekiniti za približno 20 minut, ko je bilo v cilju 38 tekmovalcev, pa so prireditelji po daljšem premoru končali tekmo. V cilju je bilo dovolj smučarjev, da je bila tekma veljavna.

Razlike pri vrhu so bile majhne, saj prvih sedem tekmovalcev loči vsega 39 stotink sekunde. Ferstlu sta se na odru pridružila še Avstrijca Max Franz (+0,02) in Matthias Mayer (+0,10).

Kline nastopal najbolje letos

Boštjan Kline se je na progo podal s številko 20 in kar dobro opravil svojo nalogo, saj je s 13. mestom postavil najboljšo uvrstitev sezone. Martin Čater je s 30. mestom ujel eno točko, Klemen Kosi pa je bil 36. Tilen Debelak (številka 55) ni dobil priložnosti.

Brez ženskega smuka

Težave z vremenom pa imajo v Val d'Iseru, kjer so morali organizatorji odpovedati tudi drugi trening ženskega smuka. Ker organizatorjem ni uspelo izpeljati niti enega treninga, ta konec tedna ne smejo izpeljati smuka. Tako bo v soboto in nedeljo na sporedu superveleslalom.

Končni vrstni red: 1. J. FERSTL NEM 1:35,28 2. M. FRANZ AVT +0,02 3. M. MAYER AVT 0,10 4. A. A. KILDE NOR 0,22 5. V. KREICHMAYR AVT 0,30 6. A. SANDER NEM 0,38 7. A. THEAUX FRA 0,39 8. P. FILL ITA 0,52 9. A.-L. SVINDAL NOR 0,60 10. B. FEUZ ŠVI 0,71 ... 13. B. KLINE SLO 1,12 30. M. ČATER SLO 2,26 36. K. KOSI SLO 3,25





S. J.