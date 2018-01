Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Beat Feuz je nastopil s številko ena in postavil čas, ki je bil za konkurenco nedosegljiv. Foto: Reuters Dodaj v

Feuz drugič junak Wengna, Čater enajsti

Izjemen dan v Bernskem višavju in domača zmaga

13. januar 2018 ob 12:27,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 14:03

Wengen - MMC RTV SLO

Švicar Beat Feuz je ponovil dosežek iz leta 2012 in zmagal na smuku v Wengnu. S številko ena je za 18 stotink ugnal Aksla Lunda Svindala. Čater takoj za deseterico!

Spektakel v objemu štiritisočakov, ki je bil zaradi sončnega vremena popoln v vseh pogledih, je že uvodoma doživel vrhunec. Feuz je smučal brez večjih napak, na zadnjem merjenju je imel hitrost 146,40 km/h in jasno je bilo, da ga bo težko kdo premagal. Svindal je bil sicer na dobri poti, na zadnjem vmesnem času je imel dve stotinki prednosti, toda zadnjega odseka ni odsmučal tako vrhunsko kot Feuz.

Avstrijci so se borili le za 3. mesto

Avstrijci so upali, da bodo lahko premešali štrene na vrhu, a jim je ostalo le tretje mesto Matthiasa Mayerja (za Feuzem je zaostal 67 stotink) in četrto Hannesa Reichelta (pred tremi leti je v Wengnu zmagal, Feuza je ugnal za 12 stotink), tako da bodo morali zadoščenje poiskati naslednji teden v Kitzbühelu. Vsekakor so svojo vlogo odigrale tudi štartne številke, saj je sonce nekoliko zmehčalo progo, ki je bila zato počasnejša.

Zelo spodbuden nastop Martina Čatra

Martin Čater je na najdaljšem smuku svetovnega pokala s številko 32 prismučal na enajsto mesto. Deseterico je zgrešil le za pet stotink. Boštjan Kline je imel pri izhodu iz Kernenovega S-ja višjo hitrost kot Feuz, z 19. mestim je postavil svojo najboljšo smukaško uvrstitev sezone. Klemen Kosi ni osvojil točk. V nedeljo bo v Wengnu, prizorišču prve slovenske zmage v svetovnem pokalu (Bojan Križaj, 1980) še slalom.

T. O.