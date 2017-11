Feuz na najboljši način začel sezono; Kline in Čater 25.

V nedeljo v Lake Louisu še superveleslalom

25. november 2017 ob 19:32,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 21:38

Lake Louise - MMC RTV SLO

Švicarski smučar Beat Feuz je v Lake Louisu dobil uvodni smuk nove sezone svetovnega pokala, ki ga je s številko ena odprl Boštjan Kline.

Mariborčan je brez večjih težav prišel v cilj in postavil čas 1:45,83, kar je na koncu zadostovalo za 25. mesto. Do stotinke enak čas je dosegel tudi Martin Čater. Najboljša Slovenca sta za Feuzem zaostala dve sekundi. Klemen Kosi je bil 45., Miha Hrobat 60. in Tilen Debelak 65.

30-letni Feuz, svetovni prvak iz St. Moritza, je najhitrejši čas postavil s številko sedem. Devet stotink sekunde je za njim zaostal Avstrijec Matthias Mayer, tretje mesto pa je pripadlo povratniku po poškodbi Norvežanu Akslu Lundu Svindalu (+0,32).

Smuk pod vtisom Poissonove tragedije

Prvi smuk sezone je potekal pod vtisom hude nesreče, v kateri se je med pripravami v Nakiski smrtno ponesrečil francoski tekmovalec David Poisson. Kljub izgubi prijatelja so se francoski smukači odločili, da bodo nastopili. Za najboljši francoski dosežek je poskrbel Adrien Theaux s sedmim mestom. Theaux je bil najhitrejši v petek na edinem uradnem treningu, potem ko so prva dva odpovedali zaradi pretoplega vremena.

Pen: Če ne narediš optimalno, si 25.

''Martin je bil do petdesete sekunde trinajsti potem pa je prišel v najtežji del proge, kjer bi moral zaživeti in kjer smo od njega največ pričakovali. Odločil se je za taktično linijo, kar je bilo dovolj za točke in to je za njega še uspeh. A ne morem se znebiti občutka, da je fant za med najboljših deset. Pri Boštjanu smučanje ni bilo slabo, ni pa bilo tisto, česar smo pri njemu navajeni. Številka ena je bila napačna odločitev iz moje strani, saj je imel iz starta ven 68. čas, kar se še nikoli ni zgodilo. V spodnjem delu je smučal solidno. Stvar, ki je zelo zanimiva je ta, da je tekmovalec na osmem mestu, Caviezel, pred njima devet desetink, kar pomeni, da je bila konkurenca danes zelo zgoščena. Če ne narediš vsega optimalno, pride ven 25. mesto. Je pa nek začetek, ne odstopamo od svojega in delamo naprej. Treba je omeniti tudi do, da je imel Boštjan slabe pogoje, Martin pa dobre. Česar sem se bal je bilo to, da smo gledali na to, kdaj bo prišel oblak ali sonce, kdaj bo pihnilo. Tako je na žalost tu tradicionalno, a nek začetek je, vemo da smo zraven in gremo naprej," je nastope svojih varovancev ocenil trener za hitre discipline Peter Pen.

Na nedeljskem superveleslalomu štirje Slovenci

V Lake Louisu bo v nedeljo še superveleslalom s štirimi Slovenci na startu. Nastopili bodo Kline, Kosi, Čater in Debelak, ki je bil v internih kvalifikacijah hitrejši od Hrobata. Prenos superveleslaloma bo od 19.55 naprej na TVS 2 in na MMC-ju.

ALPSKO SMUČANJE SVETOVNI POKAL (M)

LAKE LOUISE, smuk

Končni vrstni red: 1. B. FEUZ ŠVI 1:43,76 2. M. MAYER AVT +0,09 3. A. L. SVINDAL NOR 0,32 4. P. FILL ITA 0,52 5. K. JANSRUD NOR 0,63 6. A. A. KILDE NOR 0,82 7. A. THEAUX FRA 0,85 8. M. CAVIEZEL ŠVI 1,17 9. V. KRIECHMAYR AVT 1,23 10. R. BAUMANN AVT 1,24 11. M. FRANZ AVT 1,29 12. G. ROULIN ŠVI 1,32 13. P. KÜNG ŠVI 1,37 25. M. ČATER SLO 2,07 . B. KLINE SLO 2,07 45. K. KOSI SLO 2,72 60. M. HROBAT SLO 3,37 65. T. DEBELAK SLO 4,19

SKUPNI VRSTNI RED Po 2 tekmah: 1. B. FEUZ ŠVI 100 točk . F. NEUREUTHER NEM 100 3. H. KRISTOFFERSEN AVT 80 . M. MAYER AVT 80 5. M. HARGIN ŠVI 60 . A. L. SVINDAL NOR 60 7. P. FILL ITA 50 . L. AERNI ŠVI 50 . D. YULE ŠVI 50 10. K. JANSRUD NOR 45 ... 49. M. ČATER SLO 6 . B. KLINE SLO 6

A. V.