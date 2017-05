Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Reprezentantke Katarja so leta 2014 odstopile od azijskih iger, potem ko so jim organizatorji prepovedali nositi hidžabe. Košarkarice iz Nepala so se tako pred napovedanim medsebojnim dvobojem v Južni Koreji le ogrevale. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fiba bo na tekmah košarkaricam dovolila nošenje hidžaba

Prejšnje pravilo v nasprotju s tradicijami nekaterih držav

4. maj 2017 ob 17:18

Hong Kong - MMC RTV SLO

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je sporočila, da je spremenila pravila, ki bodo zdaj košarkaricam dovolila nošenje verska pokrivala, kakršen je hidžab.

Fiba je na kongresu soglasno sprejela novo pravilo, ki bo začelo veljati s 1. oktobrom letos. V pravilih so zapisane dimenzije, s katerimi želijo zmanjšati tveganja poškodb, in barve pokrival. Pokrivala bodo dovoljena, če ne bodo nevarna igralki, ki ga bo nosila, oziroma drugim igralkam, ne bodo imela delov, izstopajočih s površine, bodo bela, črna ali v dominantni barvi dresa, jih bodo imele vse članice ekipe v enaki barvi, ne bodo pokrivala katerega koli dela obraza, kot so oči, nos, usta …

Pravilo je posledica dejstva, da so bila prejšnja pravila Fibe v nasprotju z izročilom oblačenja v nekaterih državah. Fiba je postopek revizije sprožila septembra leta 2014. Dveletno testno obdobje so opravili na nacionalni ravni. Po poročilih se je Fiba odločila, da spremeni pravila in je tehnični komisiji izdala pooblastilo za pripravo predloga, ki ga je zdaj sprejel centralni odbor zveze.

