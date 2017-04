Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Brazilija se je kot prva kvalificirala na svetovno prvenstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fifa: Brazilija na vrhu zamenjala Argentino

Med deseterico prvič Švica

6. april 2017 ob 10:32

Zürich - MMC RTV SLO

Kljub porazu na Škotskem so slovenski nogometaši na lestvici Fife glede na prejšnji mesec tri stopničke višje in zasedajo 55. mesto. Po sedmih letih je na vrhu spet Brazilija.

Brazilci so se na vrh zavihteli po dobrih predstavah v južnoameriških kvalifikacijah, kjer premočno vodijo in so si kot prvi že zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Rusiji.

Na aprilski lestvici je bilo upoštevanih 129 kvalifikacijskih in prijateljskih tekem odigranih v marcu. Argentina je po porazu v Boliviji zdrsnila na drugo mesto, na stopničkah pa so se obdržali Nemci. Četrti ostajajo Čilenci, na peto mesto pa so se s sedmega povzpeli Kolumbijci. Nova članica deseterice je Švica.

Največ mest (33) je pridobila Makedonija, ki je 133. Med prvih 50 so Švedi pridobili 11 mest in so 34. Severni Irci so 26. (+9), ZDA 23., Grčija 39. in Japonska 44. (vsi '+7).

Lestvica Fife: 1. (2) BRAZILIJA 1.661 2. (1) ARGENTINA 1.603 3. (3) NEMČIJA 1.464 4. (4) ČILE 1.403 5. (7) KOLUMBIJA 1.348 6. (6) FRANCIJA 1.294 7. (5) BELGIJA 1.281 8. (8) PORTUGALSKA 1.259 9. (11) ŠVICA 1.212 10. (10) ŠPANIJA 1.204 11. (12) POLJSKA 1.183 12. (15) ITALIJA 1.165 13. (12) WALES 1.119 14. (14) ANGLIJA 1.103 15. (9) URUGVAJ 1.097 16. (17) MEHIKA 1.072 17. (18) PERU 1.042 18. (16) HRVAŠKA 1.016 19. (20) EGIPT 910 20. (19) KOSTARIKA 902 21. (23) ISLANDIJA 872 22. (26) TURČIJA 863 23. (30) ZDA 846 . (25) SLOVAŠKA 846 25. (22) EKVADOR 839 26. (35) SEVERNA IRSKA 823 . (24) IRSKA 823 28. (32) IRAN 820 29. (29) BIH 815 30. (28) SENEGAL 805 ... 55. (58) SLOVENIJA 614

R. K.