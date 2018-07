Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Trojica svetovnih prvakov Antoine Griezmann, Raphaël Varane in Kylian Mbappé, ki med deseterico kandidirajo za prestižno Fifino nagrado najboljšega igralca na svetu v minuli nogometni sezoni, katere vrhunec je bil SP 2018, ki ga je po zaslugi omenjene trojice osvojila Francija. Foto: Reuters Ko ni SP-ja, je običajno zmagovalec prišel iz vrst evropskega klubskega prvaka, zadnje tri sezone je bil to Real Madrid, iz vrst katerega prihaja trojica kandidatov: Cristiano Ronaldo, ki je že prestopil v Juventus, Luka Modrić, podprvak s Hrvaško, in Raphaël Varane, svetovni prvak s Francijo in edini branilec med napadalno navdahnjenimi vezisti in napadalci. Foto: Reuters Od kar je Fifin The Best samostojna nagrada je obakrat za najnogometaša sezone bil razglašen Cristiano Ronaldo, lani mu je kot najtrener družbo delal še Zinedine Zidane, oba prvenstveno za osvojitev Lige prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

Fifa izbrala 10 finalistov za najnogometaša sezone

Navijači s spletnim glasovanjem prispevajo četrtino

24. julij 2018 ob 17:13

Zürich - MMC RTV SLO

Svetovna nogometna zveza je objavila finaliste za nagrade The Best (Najboljši) za najigralca, najigralko, trenerja nogometašev in trenerko nogometašic na svetu. Podelitev Fifinih nagrad bo 24. septembra v Londonu.

Pri nogometaših je pravkar končano 21. svetovno prvenstvo v Rusiji pričakovano močno zaznamovalo in tudi oblikovalo seznam 10 finalistov in trenerjev. Prav vseh deset nogometašev je igralo v Rusiji, iz vrst svetovnih prvakov Francije prihaja tudi največ kandidatov – trio Antoine Griezmann, Kylian Mbappé (oba napadalca) in Raphaël Varane kot edini branilec med finalisti. S prebojem Hrvaške v finale in novim slavjem v Ligi prvakov je močan kandidat za naslov najboljšega na svetu Hrvat Luka Modrić. Seveda na seznamu ne manjkata vladarja zadnjega desetletja: Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, ki sta si razdelila po 5 priznanj najboljšega.

Najboljši v skladu z nogometno sezono

Med letoma 2010 in 2015 je Fifa svoja priznanja združila z najbolj tradicionalnim izborom najboljšega – zlato žogo v organizaciji France Football. Pred dvema letoma je spet prišlo do ločitve nagrad, Ballon d'Or ostaja novinarska nagrada, vezana na koledarsko leto, medtem ko se je Fifa s svojim novim formatom The Best oprijela bolj praktičnega sezonskega, ki prevladuje v modernem nogometu, tudi v mednarodnem koledarju.

Četrtino teže odslej navijačem

Fifa je z objavo finalistov tudi začela uradno glasovanje na spletni strani, ki bo trajalo vse do 10. avgusta. Glasovi navijačev in privržencev nogometa z vsega sveta so zdaj postali četrti del žirije oz. predstavljajo četrtino glasovalnega bazena. Preostali trije deli so že dobro znani: selektorji nacionalnih reprezentanc, kapetani reprezentanc in specializiran nogometni novinar, ki zastopa določeno članico Fife.

V začetku septembra bo v vsaki kategoriji razkrita trojica zaključnih finalistov, čemur bo 24. septembra v Londonu sledila slovesnost s podelitvijo nagrad. Takrat bodo tudi podelili nagrade za najvratarja, za ferplej in nagarado puskas za najlepši gol sezone, za katerega bo glasovanje potekalo v septembru na spletu in je v celoti odvisno od ljubiteljev lepe igre.

Kandidati za najboljšega igralca sveta za sezono 2017/18:

Cristiano Ronaldo (Portugalska/Real Madrid/Juventus);

Kevin De Bruyne (Belgija/Manchester City);

Antoine Griezmann (Francija/Atlético Madrid);

Eden Hazard (Belgija/Chelsea);

Harry Kane (Anglija/Tottenham Hotspur);

Kylian Mbappé (Francija/Paris Saint-Germain);

Lionel Messi (Argentina/Barcelona);

Luka Modrić (Hrvaška/Real Madrid);

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool);

Raphaël Varane (Francija/Real Madrid).



Kandidatke za najboljšo igralko sveta za sezono 2017/18:

Lucy Bronze (Anglija/Olympique Lyonnais);

Pernille Harder (Danska/Wolfsburg);

Ada Hegerberg (Norveška/Olympique Lyonnais);

Amandine Henry (Francija/Olympique Lyonnais);

Samantha Kerr (Avstralija/Sky Blue/Perth Glory/Chicago Red Stars);

Saki Kumagai (Japonska/Olympique Lyonnais);

Dzsenifer Marozsán (Nemčija/ Olympique Lyonnais);

Marta (Brazilija/Orlando Pride);

Megan Rapinoe (ZDA/Seattle Reign);

Wendie Renard (Francija/Olympique Lyonnais).



Kandidati za najboljšega trenerja nogometašev za sezono 2017/18:

Massimiliano Allegri (Juventus);

Stanislav Cherchesov (Rusija);

Zlatko Dalić (Hrvaška);

Didier Deschamps (Francija);

Pep Guardiola (Manchester City);

Jürgen Klopp (Liverpool);

Roberto Martínez (Belgija);

Diego Simeone (Atlético Madrid);

Gareth Southgate (Anglija);

Ernesto Valverde (Barcelona);

Zinédine Zidane (Real Madrid).



Kandidatke/-i za najboljšo trenerko/-ja nogometaši za sezono 2017/18:

Emma Hayes (Chelsea Ladies);

Stephan Lerch (VfL Wolfsburg);

Mark Parsons (Portland Thorns);

Reynald Pedros (Olympique Lyonnais);

Alen Stajcic (Avstralija);

Asako Takakura (Japonska);

Vadão (Brazilija);

Jorge Vilda (Španija);

Martina Voss-Tecklenburg (Švica);

Sarina Wiegman (Nizozemska).

