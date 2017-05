Fifa Messiju znižala kazen s štirih na eno tekmo

Messi bo lahko igral proti Urugvaju

5. maj 2017 ob 17:24

Zürich - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je argentinskemu zvezdniku Lionelu Messiju znižala kazen prepovedi igranja s štirih na eno tekmo.

Fifa je tako ugodila pritožbi argentinske nogometne zveze. Messi je bil marca kaznovan zaradi neprimernega vedenja in žaljenja stranskega sodnika iz Brazilije, ko je Argentina z njegovim zadetkom v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 premagala Čile (1:0).

Messi že odslužil kazen

Kapetan argentinske reprezentance zaradi kazni ni smel igrati na tekmi proti Boliviji, ki so jo njegovi soigralci izgubili z 2:0, zato pa bo že lahko igral v prihodnjem krogu proti Urugvaju, ki bo na sporedu 31. avgusta.

Fifa je v sporočilu za javnost potrdila, da je Messiju znižala kazen na eno tekmo, vendar bo moral nogometaš Barcelone v njeno blagajno vplačati 10.000 švicarskih frankov.

Argentina na petem mestu

Argentina je po 14 odigranih krogih na petem mestu južnoameriške skupine kvalifikacij z 22 točkami, eno več imata reprezentanci Čila in Urugvaja, na drugem mestu je Kolumbija s 24, vodi pa Brazilija, ki ima 33 točk. Do konca kvalifikacij so še štirje krogi, na svetovno prvenstvo v Rusijo neposredno vodijo prva štiri mesta, petouvrščena ekipa pa bo igrala v dodatnih kvalifikacijah s predstavnikom Oceanije.

A. V.