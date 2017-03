Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je predlagal, da bi Evropa imela 16 reprezentanc na svetovnem prvenstvu čez devet let. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fifa podprla Čeferinov predlog - na SP-ju 2026 16 evropskih reprezentanc

Za preostali dve mesti v boj šest reprezentanc

30. marec 2017 ob 19:13

Zürich - MMC RTV SLO

Mednarodna nogometna zveza je objavila predlog, koliko mest bi morala dobiti katera od konfederacij na razširjenem svetovnem prvenstvu leta 2026, ko bo prvič sodelovalo kar 48 reprezentanc.

Po novem predlogu naj bi Evropo namesto 13 reprezentanc zastopalo 16 ekip, kar je bila tudi zahteva Aleksandra Čeferina.

Predlog je sestavil Odbor za razširjeni turnir svetovnega prvenstva, končno odločitev pa bo sprejela Fifa na zasedanju v Bahrajnu meseca maja. Novi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se je vseskozi zavzemal za povečanje števila evropskih ekip na svetovnem prvenstvu.

Predlog tudi predvideva, da bi Afriko zastopalo devet ekip, Azijo osem, Južno Ameriko šest, konfederacija CONCACAF (Severna in Srednja Amerika ter Karibi) šest, Oceanija pa ena.

Za dve preostali mesti se bo borilo šest reprezentanc na turnirju, ki ga bo priredil gostitelj prvenstva. Na tem turnirju ne bo evropske reprezentance, konfederacija gostiteljev bo dala dva predstavnika, ostale konfederacije po po enega.

Poleg tega se bo avtomatsko na prvenstvo uvrstil gostitelj tekmovanja, konfederacija iz katere prihaja gostitelj pa bo imela eno mesto manj na SP.

Po novem predlogu za razširjeno prvenstvo bo 48 ekip razdeljenih v 16 skupin s po tremi moštvi. V drugi del prvenstva se bosta uvrstili po dve ekipi iz vsake skupine.

Do zdaj je Evropo zastopalo 13 reprezentanc, Afriko pet, Azijo štiri, Južno Ameriko pet, CONCACAF pa tri. Še dve ekipi sta prišli iz medcelinskih kvalifikacij (dvoboj predstavnikov CONCACAF in Oceanije ter Južne Amerike in Azije).

A. G.