Fifa: Slovenija leto zaključila deset mest višje kot lani

Največ točk v letu pridobili Francozi

22. december 2016 ob 12:59

Zürich - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je na lestvici Fife izgubila eno mesto in je zdaj skupaj z Nigerijo na 51. mestu.

Lani so bili Slovenci ob koncu leta 61, predlani 47. Najvišje so bili leta 2010, ki so ga zaključili na 17. mestu.

Na prvih 25 mestih ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Argentina, na drugem mestu so Brazilci, tretji pa svetovni prvaki Nemci. Za njimi so razvrščeni še Čile, Belgija, šesta je Kolumbija, sedma Francija, osmi so evropski prvaki Portugalci, deveti je Urugvaj, deseta pa Španija.

Reprezentanca, ki je v letu 2016 dobila največ točk, je Francija. Francozi so na 17 tekmah zmagali 13-krat in trikrat remizirali. Edini poraz so doživeli v finalu evropskega prvenstva, ko jih je po podaljšku ugnala Portugalska.

Lestvica Fife: 1. (1) ARGENTINA 1.634 2. (2) BRAZILIJA 1.544 3. (3) NEMČIJA 1.433 4. (4) ČILE 1.404 5. (5) BELGIJA 1.368 6. (6) KOLUMBIJA 1.345 7. (7) FRANCIJA 1.305 8. (8) PORTUGALSKA 1.229 9. (9) URUGVAJ 1.187 10. (10) ŠPANIJA 1.166 11. (11) ŠVICA 1.129 12. (12) WALES 1.121 13. (13) ANGLIJA 1.114 14. (14) HRVAŠKA 1.103 15. (15) POLJSKA 1.089 16. (16) ITALIJA 1.083 17. (17) KOSTARIKA 1.041 18. (17) MEHIKA 1.012 19. (23) PERU 965 20. (19) EKVADOR 890 21. (21) ISLANDIJA 889 22. (20) NIZOZEMSKA 887 23. (33) IRSKA 858 24. (25) TURČIJA 851 25. (26) SLOVAŠKA 837 26. (22) MADŽARSKA 826 27. (28) BIH 825 28. (24) ZDA 822 29. (29) UKRAJINA 804 30. (27) IRAN 797 ... 50. (52) SLOVENIJA 616

