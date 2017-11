Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec se je po kvalifikacijah za SP poslovil s selektorskega stolčka. Njegov naslednik bo znan v prihodnjih dveh tednih. Foto: Reuters Dodaj v

Fifa: Slovenija na najnižji stopnički v zadnjih devetih letih

Najvišje v zgodovini je bila leta 2010 na 15. mestu

23. november 2017 ob 10:50

Zürich - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je po vseh odigranih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo na lestvici Fife končala na 69. mestu, kar je njena najnižja uvrstitev po oktobru leta 2008, ko je bila 73.

Zdaj že nekdanji selektor Srečko Katanec je Slovenijo prevzel konec leta 2012, ko je zasedala 49. mesto. Pod njegovim vodstvom se je najvišje povzpela junija 2014, in sicer na 25. mesto. V naslednjih mesecih je sledil silovit padec, od katerega si ni opomogla. Na najnižje mesto v devetih letih je padla prav ob Katančevem slovesu.

Najvišje v zgodovini je bila Slovenija oktobra in novembra leta 2010, ko je bila 15.

November sicer večjih pretresov ni prinesel. Na prvih petih mestih so ostale Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina in Belgija. Med deseterico se je po uspešnih dodatnih kvalifikacijah proti Severni Irski prebila Švica, prav tako sta krepko napredovali novopečeni udeleženki mundiala Danska in Švedska, ki sta sedem stopničk višje na 12. oziroma 18. mestu.

Med prvo dvajseterico so štiri reprezentance, ki ne bodo sodelovale prihodnje leto v Rusiji. To so Čile (10.), Italija (14.), Wales (19.) in Nizozemska (20.). Najvišje uvrščena afriška reprezentanca je Senegal na 23. mestu.

Lestvica Fife: 1. (1) NEMČIJA 1.602 2. (2) BRAZILIJA 1.483 3. (3) PORTUGALSKA 1.358 4. (4) ARGENTINA 1.348 5. (5) BELGIJA 1.325 6. (8) ŠPANIJA 1.231 7. (6) POLJSKA 1.209 8. (11) ŠVICA 1.190 9. (7) FRANCIJA 1.183 10. (9) ČILE 1.162 11. (10) PERU 1.128 12. (19) DANSKA 1.099 13. (13) KOLUMBIJA 1.078 14. (15) ITALIJA 1.052 15. (12) ANGLIJA 1.047 16. (16) MEHIKA 1.032 17. (18) HRVAŠKA 1.018 18. (25) ŠVEDSKA 998 19. (14) WALES 985 20. (20) NIZOZEMSKA 952 21. (17) URUGVAJ 924 22. (21) ISLANDIJA 910 23. (32) SENEGAL 884 24. (27) ZDA 867 . (23) SEVERNA IRSKA 867 26. (22) KOSTARIKA 850 27. (28) TUNIZIJA 838 28. (24) SLOVAŠKA 817 29. (39) AVSTRIJA 815 30. (36) PARAGVAJ 812 ... 69. (68) SLOVENIJA 522

R. K.