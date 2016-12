Filip Flisar poskrbel za deseto slovensko zmago zime

V finalu že na štartu prevzel vodstvo

22. december 2016 ob 10:23,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 15:03

Innichen, Italija - MMC RTV SLO

Filip Flisar je zmagal tudi na drugi tekmi svetovnega pokala smučarjev krosistov v Innichnu v Italiji in se v skupnem seštevku povzpel na drugo mesto.

29-letni Mariborčan je bil še prepričljivejši kot dan prej, saj je dobil vse štiri vožnje na izločanje. V osmini finala in četrtfinalu ni imel nikakršnih težav. V polfinalu je po vodstvu sicer zdrsnil na tretje mesto, vendar je takoj napadel in ciljno črto prečkal kot najhitrejši.

"Danes mi je bilo lažje kot včeraj. Super je, odlično se počutim v glavi," je povedal za Radio Slovenija.

V finalu je znova najhitreje štartal in vodstva ni več izpustil iz rok. Najbolj ga je ogrožal Avstrijec Christoph Wahrstötter, ki pa je v samem finišu zaostal za nekaj centimetrov. Tretje mesto je osvojil Francoz Arnaud Bovolenta, četrti pa je bil Kanadčan David Duncan.

To je Flisarjeva druga zmaga sezone, sedma kariere in deseta slovenska v zimskih športih na tekmah svetovnega pokala (Domen Prevc in Ilka Štuhec imata po štiri zmage).

V skupnem seštevku še naprej vodi Francoz Frederic Chapuis, Flisar pa se je s četrtega mesta prebil na drugo.

VIDEO Innichen: Zmagoviti nastop Filipa Flisarja v finalu

R. K.