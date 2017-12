Filip Flisar v Innichenu zmagal v malem finalu

Najhitrejši vodilni v svetovnem pokalu Marc Bischofberger

22. december 2017 ob 13:31,

zadnji poseg: 22. december 2017 ob 14:32

Innichen - MMC RTV SLO

Na drugi tekmi svetovnega pokala smučarskega kroga v Innichenu se je Filip Flisar prvič letos uvrstil v polfinale, na koncu pa je zasedel peto mesto.

V sedmi skupini osmine finala je Flisar zasedel drugo mesto. Zaostal je za olimpijskim prvakom Jeanom Fredericom Chapuisom iz Francije. Skupaj sta bila tudi v četrtfinalni skupini, kjer sta bila še Rus Sergej Ridzik in Nemec Paul Eckert. V zadnji četrtfinalni skupini je Flisar zasedel drugo mesto. Večino časa je vozil na tretjem mestu, a so bili vsi štirje tekmovalci tesno skupaj. Vodil je Chapuis, ki je na koncu tudi prvi prišel skozi cilj. Mariborčan je Ridzika prehitel v veleslalomskem delu pred ciljem in se prvič letos prebil v polfinale.

V polfinalu ga je ob Chapuisu čakal še obračun s Francozom Terencem Tchiknavorianom in Švicarjem Alexom Fivo, ki je večino časa dirke vodil. Flisar je bil na drugi strani dolgo zadnji, nato pa je po veleslalomskem zavoju prehitel Chapuisa, a druga dva sta bila prehitra. Fiva je zasedel prvo mesto. V malem finalu sta Flisar in Chapuis hitro pobegnila Francozu Francoisu Placeju in Kanadčanu Kevinu Druryju. Pred nizom zavojev je Flisar prehitel tekmeca in prednost v spodnjem delu zanesljivo ubranil za zmago v skupini in končno peto mesto.

Flisar vesel, da je prebil led

"Končno sem prebil led, čeprav bi bilo lahko boljše. Tako je v športu, včasih kljub formi ne steče. Danes je šlo kar dobro in sem vesel. Lahko grem malo mirnejše vesti v božične praznike. V drugem delu sezone bom pa pokazal še boljše predstave," je po zadnji tekmi alpske turneje dejal Flisar, ki je v skupnem seštevku svetovnega pokala s 26. skočil na 14. mesto.

Zmaga za Švicarja Bischofbergerja

V finalu je bil najhitrejši Marc Bischofberger. Švicar tudi vodi v skupnem seštevku, v katerem je Flisar zdaj 14. Drugo mesto je zasedel Šved Viktor Andersson, tretji pa je bil Fiva. V ženski konkurenci je bila najhitrejša Nemka Heidi Zacher, na oder za zmagovalke pa sta se zavihteli še Kanadčanka Brittany Phelan in Avstrijka Andrea Limbacher. V četrtek je v južnotirolskem smučarskem središču Flisar tekmovanje končal v četrtfinalu. Potem ko je dobro začel, pa se je sredi proge udaril s Placejem in izletel iz idealne linije. V cilj je prišel na četrtem mestu.

T. J.