Filipovski in Vidmar v torek v Stožicah - zmaji želijo znova presenetiti

Okorn vlogo favorita prepušča Banvitu

18. december 2017 ob 21:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Petrol Olimpija bo v 9. krogu Lige prvakov v torek ob 18.30 v Stožicah gostila močno zasedbo Banvita, ki jo vodi Sašo Filipovski, pod košem pa igra Gašper Vidmar.

V Bandirmi so bili Ljubljančani zelo blizu velikega presenečenja, a so se Turki izvlekli v podaljšek. Po dodatnih petih minutah so bili boljši s 87:83. Banvit si deli prvo mesto v skupini C s petimi zmagami in tremi porazi.

"Banvit je na zadnjih dveh srečanjih z zmagami nad Benetkami in Darušafako pokazal kakovost. Na prvi medsebojni tekmi smo bili večji del srečanja v podrejenem položaju, potem pa nam je uspelo ogroziti nasprotnika in malo je manjkalo, da bi prišlo do presenečenja v Bandirmi. Banvit je odlično vodena zasedba, saj jih trenira Sašo Filipovski. Turki ostajajo glavni favorit naše skupine. V Stožicah lahko odigramo neobremenjeno in popolnoma sproščeno, saj je nasprotnik absolutni favorit. Lahko iščemo svojo priložnost podobno kot na prejšnjem srečanju v tem tekmovanju, ko smo presenetili Strasbourg," je pojasnil trener Gašper Okorn, ki je bil zelo jezen na sodnike na nedeljski tekmi državnega prvenstva proti Iliriji, ki jo je Olimpija dobila z 90:76.

"Banvit je odlična ekipa. Mislim, da so favoriti srečanja, ampak dokazali smo že na prejšnjih tekmah, da favoriti ne zmagujejo vedno. Na parketu bomo pokazali vse, kar znamo, potem pa bomo videli, ali je to dovolj za presenečenje. V srečanje lahko gremo sproščeni in z upanjem, da odigramo dobro tekmo," je dodal Devin Oliver.

Zmaji bodo imeli tudi v prazničnih dneh izjemno naporen ritem. V četrtek v Stožice prihaja Krka, v soboto pa bo tekma 13. kroga Lige ABA v dvorani Tivoli proti Ciboni.

