Finale Cope Libertadores po novem v Madridu

A Boca še naprej vztraja pri zmagi za zeleno mizo

30. november 2018 ob 07:29

Asuncion,Madrid - MMC RTV SLO

Južnoameriška nogometna zveza je uradno potrdila, da se bo druga finalna tekma Cope Libertadores med Riverjem in Boco odigrala v nedeljo, 9. decembra, v Madridu na Realovem stadionu Santiagu Bernabeu. Če se bo sploh igralo ...

Argentinski superclasico, ki bi moral dati prvaka Južne Amerike po spektakularni prvi tekmi in incidentni odpovedani drugi tekmi, se je prebil v središče zanimanja nogometnega sveta. Ko se je južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) odločila, da se zaradi huliganskega napada Riverjevih navijačev na Bocin avtobu z nogometaši povratna finalna tekma ne more odigrati v Argentini, se je pojavila kopica snubcev, ki so želeli gostiti najbolj vroči derbi na svetu.

Kjer se prepirajo trije, četrti dobiček ima

A kluba se nista strinjala niti glede Asunciona, glavnega mesta Paragvaja in sedež Conmebola, niti Miamia niti Dohe v Katarju. Za posredovanje so zaprosili Fifo in Giannija Infantina, tako da je v četrtek po živahni diplomatski akciji, v katero sta bila vpletena tudi predsednik Argentine (in pred časom tudi Boce) Mauro Macri in španski premier Pedro Sanchez, padla odločitev - finale bo v Madridu.

Superclasico v nedelja zvečer sredi Madrida

Stadion Santiago Bernabeu, domovanje madridskega Reala, bo v nedeljo, 9. decembra, ob 20.30 gostil povratni finalni superclasico, ki bo končno dal prvaka Cope Libertadores 2018. Na tekmo bodo lahko prileteli in si jo ogledali tako navijači Boce kot Riverja, medtem ko sta bili tekmi v Argentini na voljo le domačim navijačem.

Predsednik Conmebola Alejandro Dominguez je pojasnil, da je prvi mož Reala Florentino Perez ponudil stadion Santiago Bernabeu brezplačno. "Madrid je mesto z največjo argentinsko populacijo zunaj Argentine. Je deseto najvarnejše mesto na svetu, ima letališče z odličnimi povezavami in je mesto z nogometno tradicijo," je povedal. Ob tem je pojasnil, da bodo na stadionu dobrodošli navijači obeh ekip, ne bo pa prostora za huligane.

Boca vztraja pri izključitvi Riverja

Vendar ostaja vprašanje, ali bo v tretjem poskusu sploh prišlo do tekme. Boca Juniors, žrtev huliganskega napada tik pred prihodom na Riverjev stadion Monumental v soboto, ko bi morala biti prvotno odigrana povratna finalna tekma najpomembnejšega južnoameriškega celinskega tekmovanja, je napovedala pritoževanje vse do športnega razsodišča v Lozani (CAS), dokler ne bo dosegla želenega - zmage za zeleno mizo.

Conmebol je River sicer že kaznoval z globo 400 tisoč dolarjev, naslednji dve tekmi Cope Libertadores pa bodo morali milijonarji odigrati pred zaprtimi tribunami Monumentala. A Boca je že vložila pritožbo in vztraja, da po incidentu ni dvoma, da bi morali biti rivali kaznovani ostreje. Kot je bila Boca v četrtfinalu Cope Libertadores 2015, ko so jo izključili iz tekmovanja. A takrat so Bocini navijači zakuhali napad s solzivcem znotraj stadiona - prerezali so varnostni napihljivi tunel in ko so vanj zakorakali Riverjevi nogometaši spustili solzivec. Zdaj je do napada - kamenjanja in obmetavanja avtobusa z vsem, kar je prišlo pod roke Riverjevim navijačem - prišlo izven stadiona, resda tik pred vhodom na Monumental.

Prvak zadnji potnik za svetovni klubski mundial

Prva tekma se je na Bomboneri končala z 2:2, v južnoameriškem finalu pa se pravilo golov v gosteh ne upošteva. Zmagovalec - za zeleno mizo ali v Madridu - bo postal zadnji, sedmi, udeleženec svetovnega klubskega prvenstva v nogometu, ki ga bo nato sredi decembra gostili Združeni arabski emirati. Južnoameriški prvak se neposredno uvrsti v polfinale, ki bo 18. decembra. Na drugi strani tabele je evropski prvak Real Madrid, ki brani zadnja dva naslova svetovnega klubskega prvaka.

Razburljiv in incidentni finalni superclasico bo tudi tema prihodnjega podkasta SOS odmev. Izvor rivalstva Boca - River, pomen superderbija za Argentince in kaj prinaša celinski finale zunaj matične celine. Vabljeni k postavljanju vprašanj na slavko.jeric@rtvslo.si in anton.gruden@rtvslo.si

To. G.