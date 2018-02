Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Rusije so po 26 letih spet olimpijski prvaki. Foto: Reuters Nikita Gusev je v zadnji tretjini zadel dvakrat. Foto: Reuters Jonas Müller je Nemce popeljal v vodstvo s 3:2. Foto: Reuters Vjačeslov Vojnov je ob koncu uvodne tretjine prehitel sireno. Foto: Reuters Dodaj v

Rusi šele v podaljšku strli nepopustljive Nemce

Gusev dva gola in odločilna podaja

25. februar 2018 ob 05:10,

zadnji poseg: 25. februar 2018 ob 07:58

Pjongčang - MMC RTV SLO

Prvi favoriti hokejskega turnirja športniki Rusije so pričakovano osvojili zlato medaljo, a pri tem so imeli ogromno dela, saj so Nemce premagali šele v podaljšku s 4:3.

Odločitev je padla v 70. minuti, ko je bil zaradi visoke palice izključen Patrick Reimer. Rusi so številčno prednost izkoristili vsega 29 sekund kasneje, ko je najboljši igralec turnirja Nikita Gusev na levi strani plošček poslal na drugo stran, kjer je takoj udaril Kiril Kaprizov in plošček spravil pod prečko.

Rusi so olimpijski prvaki postali prvič po letu 1992, ko so zlato prav tako osvojili pod olimpijsko zastavo.

Vojnov prehitel sireno

V uvodni tretjini so pričakovano prevladovali Rusi (razmerje v strelih 12:6). Nemci so se branili zelo organizirano, zadetek pa so prejeli vsega pol sekunde pred koncem tretjine. Na sredini kroga je silovito udaril branilec Slava Vojnov in plošček spravil tik pod prečko.

Nemci vzpostavili ravnotežje

Če je kdo pričakoval, da bo zadetek praktično pred sireno psihično strl Nemce, se je motil. Igralci v zlatih in črnih dresih so namreč vzpostavili ravnotežje (razmerje v strelih v tem delu igre je bilo le še 9:8 za Ruse). Točno na polovici tekme je Nemce osrečil Felix Schutz.

Tretja tretjina vredna filma

Zadnji del je potekal po podobnem scenariju. Prvi je udaril rdeči stroj, drugo rusko vodstvo je skreiral njihov najboljši mož v Pjongčangu Nikita Gusov. Pridrsal je globoko z leve strani in pod skoraj nemogočim kotom udaril proti golu. Plošček ne bi zletel v okvir vrat, a je zadel vratarja Dannyja aus den Birkna in končal v mreži. Na semaforju je pisalo 53 minut in 21 sekund.

Gusev izsilil podaljšek

A Rusi so v vodstvu zdržali vsega deset sekund. Frank Mauer je izza vrat podal proti sredini, kjer je bil priseben Dominik Kahun. V 57. minuti so Nemci prvič povedli, Jonas Müller je plošček poslal med nogama Vasilija Košečkina. Ko je minuto kasneje moral na klop za kaznovane še Rus Sergej Kalinin, je bila tehtnica zdaj popolnoma na nemški strani. Rusi so zdaj tvegali vse, iz gola so potegnili vratarja in skušali izenačiti v igri 5:5. Poteza se jim je izplačala, saj je vsega 56 sekund pred koncem tretjine še drugič zadel Gusev in izsilil podaljšek.

Eno največjih presenečenj teh iger

Nemci so pripravili največje presenečenje turnirja. Najprej so izgubili proti Finski in Švedski, krivulja pa se je začela dvigovati na zadnji tekmi skupinskega dela, ko je po kazenskih strelih premagala Norveško. V repasažu so najprej presenetili Švico, nato Švedsko, mero presenečenj pa nadaljevali v polfinalu proti Kanadi.

Finale:

RUSIJA - Nemčija

4:3 (1:0, 0:1, 2:2) *

Vojnov 20., Gusev 54., 60., Kaprizov; Schutz 30., Kahun 54., Müller 57.

* - v podaljšku

Tekma za tretje mesto:

ČEŠKA - KANADA

4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Ružička 10., Kovar 47., Červenka 57., 58.; Ebbett 9., 46., Kelly 10., 50., Roy 16., Wolski 56.

Polfinale:

Češka - RUSIJA

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Gusev 28., Gavrikov 29., Kovaljčuk 60.

Kanada - NEMČIJA

3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

Brule 29., Robinson 43., Roy 50.; Macek 15., Plachta 24., Mauer 27., Hager 33.

S. J.