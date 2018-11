Finale mastersa v Londonu: Đoković - Zverev

Srb se lahko s šesto zmago izenači s Federerjem

18. november 2018 ob 18:00

London - MMC RTV SLO

V finalu zaključnega mastersa v Londonu se bosta srečala prvi igralec sveta Novak Đoković in Alexander Zverev. Srb lovi šesti naslov na zaključnih turnirjih, lahko izenači rekord Rogerja Federerja.

31-letni Đoković je bil najboljši v letih 2008, 2012, 2013, 2014 in 2015. V zadnje pol leta je razred zase. V O2 Areni še ni oddal niza, niti enkrat še ni izgubil začetnega udarca. Zadnji tenisač, ki je osvojil zaključni masters brez izgubljenega niza, je bil Ivan Lendl leta 1986. V sredo je v ksupinskem delu odpravil Zvereva s 6:4 in 6:1 v 77 minutah. Đoković lahko postane najstarejši zmagovalec zaključnega tunrija ATP, saj je dopolnil 31 let in pet mesecev.

21-letni Zverev bo imel v finalu priložnost za deseti naslov ATP oziroma petega v letošnji sezoni. Postal je prvi Nemec po Borisu Beckerju leta 1996, ki se je prebil v finalu zaključnega turnirja osmerice. Becker je v epskem finalu pred 22 leti izgubil po petih nizih proti Petu Samprasu v Hannovru.

LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale, danes ob 19.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ZVEREV (NEM/3)





Polfinale:

ZVEREV (NEM/3) - FEDERER (ŠVI/2)

7:5, 7:6 (5)



ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ANDERSON (JAR/4)

6:2, 6:2

Zmagovalci zaključnih mastersov v zadnjih 20 letih:

2017: Grigor Dimitrov (Blg)

2016: Andy Murray (VB)

2015: Novak Đoković (Srb)

2014: Novak Đoković (Srb)

2013: Novak Đoković (Srb)

2012: Novak Đoković (Srb)

2011: Roger Federer (Švi)

2010: Roger Federer (Švi)

2009: Nikolaj Davidenko (Rus)

2008: Novak Đoković (Srb)

2007: Roger Federer (Švi)

2006: Roger Federer (Švi)

2005: David Nalbandian (Arg)

2004: Roger Federer (Švi)

2003: Roger Federer (Švi)

2002: Lleyton Hewitt (Avs)

2001: Lleyton Hewitt (Avs)

2000: Gustavo Kuerten (Bra)

1999: Pete Sampras (ZDA)

1998: Alex Corretja (Špa)

