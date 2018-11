Finale naj bi bil danes ob 21.00, igralci Boce tekmi nasprotujejo

Huligani napadli avtobus Boce

25. november 2018 ob 10:10,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 11:30

Po sobotnem škandalu v Buenos Airesu naj bi se danes ob 21.00 le odigrala povratna tekma Cope Libertadores.

Gre za zadnji tovrstni finale južnoameriške različice Lige prvakov na dve tekmi. Prvi obračun večnih argentinskih tekmecev se je med Boco in Riverjem končal brez zmagovalca (2:2). Prava drama se je začela nekaj ur pred pred povratno tekmo na Monumentalu. Prihod gostujočih nogometašev Boce so domači huligani pričakali z metanjem kamenja v avtobus, kjer je pristal tudi solzivec.

Tudi prva tekma je bila preložena

Več gostujočih nogometašev je bilo poškodovanih, več jih je bruhalo, a so organizatorji dolgo niso želeli odpovedati tekme. Vodstvo južnoameriške konfederacije je namreč zahtevalo, da se tekma le odigra. Končni razplet je bil prestavitev tekme za en dan, kot se je zgodilo že s prvo tekmo, le da je bil takrat za vse kriv naliv.

Poškodovanih precej igralcev

Po napadu je pred medije stopil Bocin rezervist Carlos Tevez in povzel: "Pablo Perez se je ravno vrnil iz bolnišnice, oko ima poškodovano in previto. Tudi drugi soigralci so poškodovani zaradi solzivca. V takih razmerah ne moremo igrati." Predsednik Boce Daniel Angelici je bil vznemirjen: "To je sramota za našo družbo, žal mi je, da je prišlo do prestavitve tekme zaradi takih vzrokov. Ni lahko sprejeti take odločitve, glede na to, da je na tribunah 60.000 gledalcev. A najpomembneje je, da je ekipa zdrava tako fizično kot psihično."

Manj dostopni so igralci iz Bocine prve enajsterice, ki ne dajejo izjav. Argentinski mediji poročajo, da si ti ne želijo nastopiti.

Enotna ocena - sramota

Osramočen je bil tudi predsednik Riverja Rodolfo D'Onofrio: "Kot Argentinca in vodja nogometne ekipe me je sram. Prestavitev tekme je bila pravilna odločitev, in upam, da bomo lahko v nedeljo igrali v miru." Nezadovoljen je bil tudi nekdanji igralec Gabriel Batistuta: "Spet smo zapravili možnost, da se izkažemo pred celotnim svetom."

Pestro je bilo že pred tremi leti

To ni prvi primer, ko je incident zasenčil superclasico v celinskem tekmovanju. Rivala sta se pred tremi leti srečala v osmini finala istega tekmovanja, ko so privrženci Boce napadli nogometaši Riverja. V tistem primeru je River slavil za zeleno mizo.

