Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V finalu odbojkarskega prvenstva se pričakovano merita ACH Volley in Calcit Volleyball. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale odbojkarskega DP-ja: ACH Volley - Calcit Volleyball 0:1

ACH Volley lovi trinajsti zaporedni naslov državnega prvaka

13. april 2017 ob 18:04,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je finale državnega prvenstva v odbojki. Tekmeca sta ACH Volley in kamniški Calcit Volleyball. Prva tekma se je v hali Tivoli začela ob 18.00.

V prvem nizu so bili branilci naslova sprva v rahlem vodstvu, nato so prevladovali Kamničani in povedli s 14:19 in niz pripeljali do konca (22:25), potem ko so izkoristili tretjo zaključno žogo.

V seriji na tri zmage je ACH Volley izrazit favorit, je pa prejšnji mesec dobil opozorilo, saj ga je Calcit Volleyball presenetil v finalu slovenskega pokala.

Druga tekma bo v ponedeljek ob 18.00 v Kamniku, tretja v četrtek, 20. aprila, v Tivoliju.

Prva tekma, danes ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL

0:1 (-11, -, -)



Igrajo na tri zmage.

T. O.