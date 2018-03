Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Norvežanka Marin Lundby si je že pred Obestdorfom zagotovila veliki kristalni globus. Foto: EPA Sorodne novice Ema Klinec z drugega padla na šesto mesto Dodaj v

Finale sezone Takanašijevi, Bogatajeva peta

Japonka odbila napad Avstrijke Iraschko-Stolzeve

25. marec 2018 ob 14:53,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 16:25

Oberstdorf - MMC RTV SLO

V Oberstdorfu je zadnjo tekmo smučark skakalk za svetovni pokal suvereno dobila Japonka Sara Takanaši, ki je v finalu odbila napad Avstrijke Daniele Iraschko-Stolz. Urša Bogataj je zasedla peto mesto.

Bogatajeva je skočila 95,5 in 92,5 metra ter dobila 212,5 točke. Iraschko-Stolzeva (238,8 točke) je v drugi seriji s 103 metri postavila daljavo dneva. Tretje mesto pa je osvojila skupna zmagovalka svetovnega pokala, Norvežanka Maren Lundby (231,0).

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Ema Klinec je bila 13., Nika Križnar 15., Špela Rogelj 17. in Jerneja Brecl 20. Že v prvi seriji je izpadla Katra Komar, tekmo je končala na 38. mestu.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. S. TAKANAŠI JAP 99,0/102,5 250,4 2. D. IRASCHKO AVT 98,5/103,0 238,8 3. M. LUNDBY NOR 97,5/98,5 231,0 4. J. SETO JAP 97,5/97,0 218,7 5. U. BOGATAJ SLO 95,5/92,5 212,5 6. J. ITO JAP 91,0/94,0 211,4 7. K. ALTHAUS NEM 96,5/91,0 210,0 8. C. VOGT NEM 96,0/90,0 208,5 . R. STRAUB NEM 91,0/91,0 208,5 10. J. SEYFARTH NEM 96,0/93,5 206,2 ... 13. E. KLINEC SLO 93,0/87,0 200,2 15. N. KRIŽNAR SLO 90,0/93,0 195,4 17. Š. ROGELJ SLO 89,0/93,0 191,9 20. J. BRECL SLO 83,0/94,5 186,0 38. K. KOMAR SLO 76,0 67,2

Po 1. seriji: daljava točke 1. S. TAKANAŠI JAP 99,0 126,3 2. D. IRASCHKO AVT 98,5 118,4 3. K. ALTHAUS NEM 96,5 113,6 4. J. SETO JAP 97,5 113,4 5. M. LUNDBY NOR 97,5 112,7 6. A. O. STRÖM NOR 94,5 111,9 7. C. VOGT NEM 96,0 110,5 8. C. HÖLTZL AVT 92,0 108,1 9. J. SEYFARTH NEM 96,0 107,7 10. E. KLINEC SLO 93,0 107,3 11. U. BOGATAJ SLO 95,5 107,2 ... 16. N. KRIŽNAR SLO 90,0 99,5 21. Š. ROGELJ SLO 89,0 89,9 23. J. BRECL SLO 83,0 86,6 38. K. KOMAR SLO 76,0 67,2

Po 17. tekmi (od 17): 1. M. LUNDBY NOR 1.340 2. K. ALTHAUS NEM 928 3. S. TAKANAŠI JAP 916 4. J. ITO JAP 661 5. I. AVAKUMOVA RUS 575 6. C. VOGT NEM 570 7. D. IRASCHKO-S. AVT 450 8. C. HÖLZL AVT 428 9. U. BOGATAJ SLO 386 10. N. KRIŽNAR SLO 383 11. E. KLINEC SLO 381 ... 19. Š. ROGELJ SLO 175 31. J. BRECL SLO 67 37. M. VTIČ SLO 34 52. K. KOMAR SLO 2

T. O., M. L.