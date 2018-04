Finale: SIJ Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 2:0

Strelca Adis Alagić in Nik Pem

7. april 2018 ob 10:12,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 21:15

Jesenice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Začenja se finalna serija hokejskega državnega prvenstva med SIJ-em Acronijem Jesenicami in SŽ-jem Olimpijo. Favoriti so Jeseničani, ki so v tej sezoni dobili kar deset od enajstih medsebojnih obračunov.

Branilci naslova so zmagali že septembra v finalu pokalnega tekmovanja, dobili pet od šestih tekem rednega dela Alpske lige, pa tudi vse štiri medsebojne četrtfinalne obračune v tem tekmovanju. Ljubljančani pa so jih premagali le enkrat, 30. decembra na Jesenicah.

Jeseničani so povedli iz prve prave priložnosti. V 8. minuti je Adis Alagić sam pridrsal pred Tilna Spreitzerja in ga z bekhendom strelom pod prečko matiral. Alagiću je podal Gašper Glavič. To je bil izid uvodne tretjine.

V drugem delu so imeli Ljubljančani nekajkrat številčno prednost, a je niso uspeli izkoristiti. Zato pa so na drugi strani Jeseničani v 37. minuti povišali vodstvo. Aleksander Magovac je z desne strani podal na drugo vratnico, kjer je Nik Pem plošček pospravil za hrbet Spreitzerja. Razmerje strelov po drugem delu je bilo 26:15 za domače.

Finale, prva tekma, danes ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

2:0 (1:0, 1:0, -:-)

Alagić 8., Pem 37.



Druga tekma, torek ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo 14. aprila, peta pa 16. aprila.

T. O.