Kristoffersen v Kitzbühelu prekinil Hirscherjev niz zmag

Hirscher sekundo za Kristoffersenom in Mattom

21. januar 2018 ob 09:17,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 14:29

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Henrik Kristoffersen je v Kitzbühelu veličastno prekinil serijo slalomskih zmag Marcela Hirscher in dočakal prvo zmago sezone v svetovnem pokalu.

To je njegova 16. zmaga v karieri, 15. slalomska.

Drugi je bil Marcel Hirscher, ki je v Kitzbühel prišel z nizom petih zaporednih slalomskih zmag.

Hirscherjev dopoldanski nastop ni bil najboljši. Razdalje med vratci so bile kratke, kar mu ni najbolj ustrezalo. Z zaostankom več kot sekunde za Kristoffersenom je imel slabo izhodišče.

Tretje mesto je osvojil Švicar Daniel Yule, ki je tako prvič v karieri stopil na stopničke svetovnega pokala.

Michael Matt, drugi po prvem nastopu, je v finalu naredil napako pri vertikalni postavitvi in odstopil

Štefan Hadalin je na prvi progi zaostal 3,44 sekunde in se ni uvrstil v finale. Hadalin je bil na polovici proge še 18., nato pa je povsem popustil in takoj je bilo jasno, da se bo težko uvrstil med trideseterico. Na koncu je bil 33. Žan Kranjec je odstopil v zgornjem delu proge.

Po prvi vožnji: 1. H. KRISTOFFERSEN NOR 55,87 2. M. MATT AVT +0,10 3. M. HIRSCHER AVT 1,05 4. D. YULE ŠVI 1,23 5. L. NESTVOLD HAUGEN NOR 1,69 6. S. GROSS ITA 1,70 7. S. FOSS SOLEVAAG NOR 1,72 8. R. ZENHÄUSERN ŠVI 1,78 9. A. MYHRER ŠVE 1,92 10. J. GRANGE FRA 1,95 11. M. SCHWARZ AVT 2,00 12. V. MUFFAT JEANDET FRA 2,08 ... 33. Š. HADALIN SLO 3,44 Odstop: Kranjec, Horošilov, Pinturault

R. K.