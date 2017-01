Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Francoski rokometaši (na fotografiji Nikola Karabatić) so favoriti za naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Sorodne novice Levjesrčni Slovenci vstali "od mrtvih" in osvojili bron zlatega leska! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale SP-ja: Francija - Norveška (2. polčas)

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

29. januar 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 18:30

Pariz - MMC RTV SLO

V Parizu se je začel sklepni del svetovnega prvenstva v rokometu. Finale, v katerem se za naslov prvaka merita Francija in Norveška. Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob polčasu je bilo 18:17 za branilce naslova, čeprav so sredi polčasa Norvežani vodili s 7:10.

V 35. minuti je razigran francoski napad poskrbel za vodstvo z 22:18.

Francozi so vstopnico za finale dvignili na polfinalni tekmi s Slovenijo, ki se je sicer hrabro borila, a ni bila kos kvaliteti domačih rokometašev, ki so srečanje dobili z 31:25.

Na drugi strani so se morali za finale Norvežani precej bolj potruditi, za zmago pa so potrebovali tudi dobršen del sreče. Predvsem v končnici tekme, ko je Zdravko Horvat zapravil sedemmetrovko za zmago. V podaljšku so Skandinavci nato z 28:25 strli odpor Hrvatov.

Francozi so veliki favoriti, v Parizu naskakujejo šesti naslov svetovnih prvakov. Norvežani upajo na presenečenje, svoje upe pa polagajo predvsem v strelsko zelo razpoložen napadalni trojček Kristian Björnsen (41 golov) - Sander Sagosen (40) - Bjarte Myrhol (38), ki so skupaj zabili kar 119 golov Norveške na tem prvenstvu.

SP v rokometu, finale, danes ob 17.30:

FRANCIJA - NORVEŠKA -:- (18:17)

Strelci ob polčasu: Mahe 4, Karabatić in Porte po 3; Hansen in Tonnesen po 4.

Tekma za 3. mesto:

SLOVENIJA - Hrvaška 31:30 (13:18)

Bezjak, Cingesar in Marguč po 4; Cindrić 7, Štrlek 6.

M. L.