FInale SP-ja v odbojki (U-23): Turčija - Slovenija 3:0

Bron osvojile Bolgarke

17. september 2017 ob 19:32,

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice se od 19.00 v Stožicah borijo za zlato kolajno na svetovnem prvenstvu do 23 let. Njihove tekmice so Turkinje.

V včerajšnjem polfinalu so Slovenke s 4:1 premagale Bolgarijo, ki so bile danes na tekmi za bron s 4:2 boljše od Dominikanske republike.



Finale, danes ob 19.00:

TURČIJA - SLOVENIJA

3:0 (12, 11, 13, -)

Za tretje mesto:

DOMINIKANSKA REPUBLIKA - BOLGARIJA

2:4 (12, -8, -11, 16, -11, -9)



Polfinale:

SLOVENIJA - Bolgarija

4:1 (-11, 10, 12, 16, 4)

Mlakar 21, Planinšec 13, Ščuka 11 za Slovenijo.



TURČIJA - Dominikanska republika

4:3 (-11, 14, -11, -13, 7, 14, 8)

M. R.