Finale v Melbournu: Nadal - Federer 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:3

Švicar lovi 18. naslov za grand slam, Španec pa 15. lovoriko

29. januar 2017 ob 09:30,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 12:56

Melbourne - MMC RTV SLO

Eno izmed največjih teniških rivalstev vseh časov bo dobilo novo poglavje. V finalu Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu se merita Rafael Nadal in Roger Federer.

V prvem nizu sta oba zanesljivo dobila igre na svoj servis do 3:3. V sedmi igri je Federer bolj agresivno vračal začetne udarce, zadel je sijajen volej v kot za 15/40, nato pa je Nadal poslal žogo v avt in izgubil servis. Švicar je odlično serviral, brez težav je zadral prednost za prvi niz po 34 minutah.

V drugem nizu se je slika na osrednjem igrišču popolnoma sprmenila. Federer se je znašel v težavah že v drugi igri, rešil je prvo brejk priložnost, nato pa poslal žogo v mrežo in "Rafa" je povedel z 2:0. Izmenjave z osnovne črte so postajale daljše, Španec pa je začel prevladovati. V tretji igri je rešil dve priložnosti Švicarja za odvzem servisa in povišal vodstvo na 3:0. Federer je bil razglašen, naredil je številne neizsiljene napake in hitro se je znašel v izgubljenem položaju. Pri zaostanku z 0:4 se je sprostil, zadel dva močna forhenda in uspel znižati. Preobrat mu ni uspel, saj je Nadal brez izgubljene točke v sedmi in deveti igri izenačil na 1:1 v nizih.

V prvi igri tretjega niza je Federer hitro povedel s 40/0, nato pa naredil nekaj neizsiljenih napak. "Rafa" si je priigral tri priložnosti za brejk, a jih je Baselčan rešil s tremi asi. Po hudem boju je zadržal servis in dobil silovit zalet. V drugi igri je zadel tri sijane forhende, Nadal pa je nato poslal bekhend v mrežo. Federer je pri vodstvu s 3:0 zapravil še tri priložnosti za poviašnje vodstva. Četrta igra je trajala kar osem minut, zato pa je peta le minuto, ko je Švicar ekspresno zadržal servis za 4:1. Tudi bekhend Federerja je deloval vse bolje in v šesti igri je znova odvzel servis Nadalu, nato pa potrdil zmago v tretjem nizu.

30-letni Španec je trn v peti Švicarja. V medsebojnih obračunih vodi kar s 23:11. V finalih turnirjev za grand slam sta igrala osemkrat, "Rafa" je zmagal šestkrat, Federer pa je edini zmagi dosegel v Wimbledonu v letih 2006 in 2007.

V Melbournu sta odigrala epski finale leta 2009, ko je Federer lovil rekord Peta Samprasa, a na koncu ostal brez 14. naslova s turnirjev velike četverice in na govoru potočil tudi nekaj solz. 7:5, 3:6, 7:6 (3), 3:6, 6:2 je po 4 urah in 22 minutah pisalo na semaforju, ko so se tenisaču z Majorke uresničile sanje.

Pred petimi leti sta se srečala v polfinalu, Nadal je bil boljši v štirih nizih. Leta 2014 Federer v polfinalu ni osvojil niti niza, a je nato Stan Wawrinka odpravil Nadala v finalu.

Federer se je leta 2010 v Melbournu veselil 16. naslova na turnirjih za grand slam, v zadnjih sedmih letih pa je dvignil pokal le še julija 2012 v Wimbledonu. Na Church Roadu se je poškodoval v lanskem polfinalu proti Milošu Raoniću in nato ni več igral, vrnil se je šele na Hopmanovem pokalu pred mesecem dni.

Nadal ima v zbirki 14. naslovov za grand slam, zadnjega je osvojil na Roland Garrosu pred tremi leti. Na poti do finala je po petih nizih izločil Alexandra Zvereva v 3. krogu in Grigorja Dimitorva v polfinalu.

Finale, moški:

NADAL (ŠPA/9) - FEDERER (ŠVI/17)

4:6, 6:3, 1:6, 6:3, -:-

Mešane dvojice, finale:

SPEARS/CABAL (ZDA/KOL) -

MIRZA/DODIG (IND/HRV/2)

6:2, 6:4

Zmagovalci v Melbournu v zadnjih 25 letih:

1990 Ivan Lendl

1991 Boris Becker

1992 Jim Courier

1993 Jim Courier

1994 Pete Sampras

1995 Andre Agassi

1996 Boris Becker

1997 Pete Sampras

1998 Petr Korda

1999 Jevgenij Kafelnikov

2000 Andre Agassi

2001 Andre Agassi

2002 Thomas Johansson

2003 Andre Agassi

2004 Roger Federer

2005 Marat Safin

2006 Roger Federer

2007 Roger Federer

2008 Novak Đoković

2009 Rafael Nadal

2010 Roger Federer

2011 Novak Đoković

2012 Novak Đoković

2013 Novak Đoković

2014 Stan Wawrinka

2015 Novak Đoković

2016 Novak Đoković

A. G.