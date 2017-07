Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Venus Williams ima v bogati zbirki že sedem naslovov na turnirjih za grand slam. Poleg petih zmag v Wimbledonu je bila dvakrat najboljša tudi v New Yorku. Foto: Reuters Garbine Muguruza je na poti do finala oddala le en niz. Foto: Reuters Sorodne novice Venus Williams po letu 2009 znova v finalu Wimbledona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Finale Wimbledona: V. Williams - Muguruza 5:5, -:-

Juvanova v polfinalu mladinskih dvojic

15. julij 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 15:47

London - MMC RTV SLO

V finalu teniškega turnirja v Wimbledonu se merita Venus Williams in Garbine Muguruza. Američanka lovi šesti naslov v All England Clubu, Španka pa prvega.

37-letna Venus bi lahko postala najstarejša zmagovalka Wimbledona v moderni teniški dobi. Charlotte Cooper Sterry je leta 1908 pri 37 letih osvojila peto wimbledonsko krono. Sestri Williams prevladujeta v tem stoletju, saj bi to bila skupno že 13. lovorika na Church Roadu. Serena, ki letos ni branila naslova zaradi nosečnosti, je zmagala sedemkrat, Venus pa je bila najboljša v letih 2000, 2001, 2005, 2007 in 2008.

Venus je prvič igrala v Wimbledonu leta 1997, to je že njen 20. nastop na sveti travi. Do finala je izgubila le en niz, odvzela ji ga je Kitajka Šjang Vang v drugem krogu, v drugem tednu pa je stopnjevala formo, nadigrala je Ano Konjuh, Jeleno Ostapenko in ljubljenko občinstva Johanno Konto.

23-letna Muguruza se poteguje za drugi naslov na turnirjih velike četverice. Lani je v finalu Roland Garrosa ugnala Sereno Williams. Pred dvema letoma se je uvrstila v finale Wimbledona, a je bila takrat Serena boljša s 6:4 in 6:4. Na turnirju ji svetuje kapetanka španske reprezentance v Pokalu Fed Conchita Martinez, ki je leta 1994 zmagala v finalu Wimbledona proti Martini Navratilovi. Muguruza je edini niz izgubila v osmini finala v izjemnem obračunu proti prvi igralki sveta Angelique Kerber.

V medsebojnih obračunih vodi Venus s 3:1, edini letošnji dvoboj pa je dobila Muguruza na pesku v Rimu s 6:2, 3:6 in 6:2.

Finale, ženske, danes ob 15.00:

V. WILLIAMS (ZDA/10) - MUGURUZA (ŠPA/14)

-:-, -:-

Dvojice (M), finale, danes:

KUBOT/MELO (POL/BRA/4) -

MARACH/PAVIĆ (AVT/HRV/16)



Dvojice (Ž), finale, danes:

MAKAROVA/VESNINA (RUS/2) -

ČAN/NICULESCU (TJV/ROM/9)

Mladinke, dvojice, polfinale, danes:

JUVAN/ DANILOVIĆ (SLO/SRB) -

PORTILLO RAMIREZ/SEWING (MEH/ZDA)

A. G.